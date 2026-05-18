Bijuteria ascunsă a Europei. Experții recomandă un oraș cu băi termale, ruine romane și restaurante ieftine

Experții în turism recomandă un oraș cu băi termale, ruine romane și restaurante ieftine. Este bijuteria ascunsă a Europei, spun specialiștii despre orașul aflat în Germania și inclus pe lista obiectivelor din Patrimoniul Mondial UNESCO.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 mai 2026, 07:46
Orașul se numește Baden-Baden și se află în sud-vestul Germaniei, la aproximativ 24 de kilometri de granița cu Franța, potrivit Express. Influencerul Katherine McQueen, care are 685.000 de urmăritori pe Instagram a descris orașul drept o „bijuterie ascunsă” a Europei deoarece nu are foarte mulți turiști. Orașul se află aproape de zona muntoasă Pădurea Neagră și adăpostește spa-uri istorice, ruine romane și muzee remarcabile.

McQueen a descris orașul drept „elegant, romantic și complet diferit de opririle mai importante pe care majoritatea călătorilor le adaugă în itinerariile lor”. De asemenea, ea a lăudat „străzile sale pastelate, arhitectura grandioasă, băile termale, cafenelele elegante, grădinile frumoase și strălucirea lumii vechi la fiecare colț”.

Baden-Baden are o istorie bogată.

„Oamenii vin aici pentru apele termale încă din epoca romană, iar wellness-ul este și astăzi unul dintre cele mai importante motive pentru a vizita orașul. Unele dintre băile de aici seamănă mai mult cu palatele decât cu spa-uri, cu piscine cu apă minerală, cupole grandioase și secole de istorie… Dar nu este doar un oraș balnear. Este, de asemenea, plin de arhitectură elegantă, grădini, colonade și locuri frumoase de plimbat… Are acel amestec rar de istorie, wellness, mâncare, arhitectură și natură, toate într-un oraș mic foarte ușor de parcurs. Oriunde te uiți, există detalii care îl fac să pară grandios, fără a fi copleșitor. Străduțe laterale ascunse, scări, colțuri de vis și priveliști frumoase la fiecare pas”, a spus ea.

Conform informațiilor de pe portalul orașului, Baden-Baden a fost fondat în urmă cu 2.000 de ani. Orașul are 12 izvoare termale și adăpostește mai multe băi publice precum istoricele Caracalla și Friedrichsbad.

