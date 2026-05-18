Cimitirele ecologice cuceresc SUA, dar provoacă scandal în comunitățile locale

Potrivit unui reportaj CNN, peste 500 de cimitire din cele două țări oferă în prezent servicii de înmormântare ecologică, comparativ cu puțin peste 100 în anul 2015.

Fenomenul reflectă schimbarea mentalității publicului, tot mai mulți oameni fiind interesați de metode naturale și sustenabile pentru înhumare. Un studiu realizat în 2025 de Asociația Națională a Directorilor de Pompe Funebre arată că peste 60% dintre americanii cu vârsta de peste 40 de ani sunt interesați să exploreze opțiunile de înmormântare naturală.

Înmormântările ecologice din Minnesota au stârnit revolta localnicilor

Un astfel de proiect este propus în Blackhoof Township, statul Minnesota, unde un teren de aproape opt hectare, acoperit cu flori și tufe de afine, ar putea deveni cimitir ecologic. Proprietarii terenului, Matt Connell și Ed Bixby, vor să ofere servicii funerare fără îmbălsămare chimică și fără sicrie metalice, mizând pe materiale biodegradabile precum pânza sau sicriele simple din lemn.

Conceptul presupune o descompunere naturală a trupurilor și eliminarea elementelor funerare clasice. În locul pietrelor funerare, familiile ar putea planta flori sălbatice, copaci sau arbuști de fructe de pădure deasupra mormintelor.

Totuși, proiectul a generat reacții puternice în comunitatea locală. O parte dintre locuitori se tem că viitorul cimitir ar putea afecta pânza freatică, ar atrage animale sălbatice sau ar modifica liniștea zonei rurale.

Înmormântările ecologice, considerate sigure pentru mediu

Autoritățile din Minnesota au impus un moratoriu de doi ani pentru noile cimitire naturale și au comandat un studiu privind impactul acestora asupra mediului. Raportul publicat la începutul anului 2025 a concluzionat că înmormântările ecologice, dacă sunt realizate conform normelor, prezintă riscuri minime pentru mediu.

Studiul recomandă ca trupurile să fie îngropate la o adâncime de aproximativ 1-1,2 metri și la cel puțin 15 metri distanță de sursele de apă, pentru a preveni contaminarea și pentru a facilita procesul natural de descompunere.

În plus, statul Minnesota a legalizat și „descompunerea organică naturală”, cunoscută și sub denumirea de compost uman, însă facilitățile trebuie să respecte reglementările locale de urbanism.

Înmormântările ecologice au ajuns în instanță

Conflictul dintre dezvoltatorii proiectului și autoritățile locale a escaladat rapid. După expirarea moratoriului inițial, comitatul Carlton a introdus o nouă interdicție temporară privind dezvoltarea cimitirelor naturale, ceea ce i-a determinat pe Matt Connell și Ed Bixby să deschidă un proces federal.

Aceștia susțin că autoritățile le încalcă drepturile constituționale și libertățile religioase prin blocarea proiectului. În martie 2026, un judecător a respins acțiunea în instanță, însă proprietarii au anunțat că vor face apel.

Specialiștii în domeniu afirmă că reacțiile negative față de înmormântările ecologice sunt frecvente, mai ales în societățile moderne unde moartea și ritualurile funerare au fost transferate aproape complet în responsabilitatea industriei funerare tradiționale.