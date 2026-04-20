Premierul Canadei spune că legăturile economice cu SUA reprezintă o slăbiciune care trebuie corectată

În discursul de 10 minute, Carney a vorbit despre eforturile guvernului său de a consolida economia canadiană prin atragerea de noi investiții și semnarea de acorduri comerciale cu alte țări, potrivit AP.

„Lumea este mai periculoasă și mai divizată”, a spus Carney. „SUA și-au schimbat fundamental abordarea față de comerț, ridicându-și tarifele la niveluri înregistrate ultima dată în timpul Marii Depresiuni.”

„Multe dintre fostele noastre puncte forte, bazate pe legăturile noastre strânse cu America, au devenit slăbiciuni. Slăbiciuni pe care trebuie să le corectăm.”

Premierul spune că tarifele lui Trump au afectat lucrătorii

Carney a declarat că tarifele impuse de președintele american Donald Trump au afectat lucrătorii din industriile auto și siderurgică. El a adăugat că întreprinderile își înfrânează investițiile „limitate de valul de incertitudine care planează asupra noastră a tuturor”.

Mulți canadieni au fost, de asemenea, înfuriați de comentariile lui Trump care sugerează că Canada va deveni al 51-lea stat.

Prim-ministrul a declarat că intenționează să ofere canadienilor actualizări regulate cu privire la eforturile guvernului său de a se diversifica în afara SUA.

Comentariile lui Carney au venit la câteva zile după ce a obținut un guvern majoritar în urma unor victorii speciale în alegeri și în contextul în care conservatorii din opoziție îl presează să încheie un acord comercial cu SUA, care s-a numărat printre promisiunile sale din alegerile de anul trecut.

O revizuire a versiunii actuale a Acordului Nord-American de Liber Schimb dintre Canada, SUA și Mexic este programată pentru luna iulie.

În discursul său, Carney a declarat că dorește să atragă noi investiții în Canada, să dubleze capacitatea de producție a energiei curate și să reducă barierele comerciale din interiorul țării. De asemenea, a subliniat creșterea cheltuielilor pentru apărare ale Canadei, reducerea impozitelor și eforturile de a face locuințele mai accesibile.

Premierul Carney a spus că simpla speranță că „Statele Unite vor reveni la normal” nu este o strategie fezabilă.