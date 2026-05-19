SUA suspendă efortul comun de apărare cu Canada, care datează din perioada celui de-al Doilea Război Mondial

Departamentul Apărării al SUA suspendă o parte din cooperarea sa militară cu Canada, pe fondul tensiunilor în creștere dintre cele două țări. Anunțul a fost făcut de subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, într-o postare pe X. El a acuzat Ottawa că nu și-a respectat angajamentele în materie de apărare.

„O Canadă care acordă prioritate puterii concrete în detrimentul retoricii ne aduce beneficii tuturor. Din păcate, Canada nu a reușit să înregistreze progrese credibile în ceea ce privește angajamentele sale în domeniul apărării. Departamentul Apărării (DoW) suspendă temporar activitatea Comitetului mixt permanent pentru apărare pentru a reevalua modul în care acest for aduce beneficii apărării comune a Americii de Nord”, a scris Colby pe X.

A strong Canada that prioritizes hard power over rhetoric benefits us all. Unfortunately, Canada has failed to make credible progress on its defense commitments. DoW is pausing the Permanent Joint Board on Defense to reassess how this forum benefits shared North American… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) May 18, 2026

„Nu mai putem ignora discrepanțele dintre retorică și realitate. Puterile reale trebuie să susțină retorica noastră cu responsabilități comune în materie de apărare și securitate”, a mai spus Colby în mesajul său.

Potrivit Associated Press, comisia mixtă permanentă pentru apărare este un organism consultativ privind apărarea continentală nord-americană, care a fost înființat în 1940.

Informația vine în contextul în care tensiunile dintre SUA și Canada sunt în creștere din cauza tarifelor vamale, a expirării acordului comercial nord-american și a conflictului dintre Trump și prim-ministrul canadian Mark Carney.

De asemenea, Washingtonul a adoptat o retorică mai dură la adresa aliaților NATO odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, cerând majorarea cheltuielilor de apărare. Din acest motiv, țările NATO, inclusiv Canada, s-au angajat anul trecut, la summitul de la Haga, să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare până în 2035.