SUA suspendă efortul comun de apărare cu Canada, care datează din perioada celui de-al Doilea Război Mondial

Statele Unite își suspendă participarea la un comitet comun cu țara vecină, Canada, pentru apărarea continentală, cooperare care datează încă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de un înalt oficial al Pentagonului, acuzând Canada că nu a reușit „să înregistreze progrese credibile în ceea ce privește angajamentele sale în domeniul apărării”.
Mediafax Foto
Diana Nunuț
19 mai 2026, 11:18, Știri externe
Departamentul Apărării al SUA suspendă o parte din cooperarea sa militară cu Canada, pe fondul tensiunilor în creștere dintre cele două țări. Anunțul a fost făcut de subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, într-o postare pe X. El a acuzat Ottawa că nu și-a respectat angajamentele în materie de apărare.

„O Canadă care acordă prioritate puterii concrete în detrimentul retoricii ne aduce beneficii tuturor. Din păcate, Canada nu a reușit să înregistreze progrese credibile în ceea ce privește angajamentele sale în domeniul apărării. Departamentul Apărării (DoW) suspendă temporar activitatea Comitetului mixt permanent pentru apărare pentru a reevalua modul în care acest for aduce beneficii apărării comune a Americii de Nord”, a scris Colby pe X.

„Nu mai putem ignora discrepanțele dintre retorică și realitate. Puterile reale trebuie să susțină retorica noastră cu responsabilități comune în materie de apărare și securitate”, a mai spus Colby în mesajul său.

Potrivit Associated Press, comisia mixtă permanentă pentru apărare este un organism consultativ privind apărarea continentală nord-americană, care a fost înființat în 1940.

Informația vine în contextul în care tensiunile dintre SUA și Canada sunt în creștere din cauza tarifelor vamale, a expirării acordului comercial nord-american și a conflictului dintre Trump și prim-ministrul canadian Mark Carney.

De asemenea, Washingtonul a adoptat o retorică mai dură la adresa aliaților NATO odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, cerând majorarea cheltuielilor de apărare. Din acest motiv, țările NATO, inclusiv Canada, s-au angajat anul trecut, la summitul de la Haga, să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

