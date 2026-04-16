Australia își majorează cheltuielile pentru apărare și vede paralele cu perioada celui de-Al Doilea Război Mondial

Australia își va majora cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB până în 2033, a anunțat joi ministrul australian al Apărării, Richard Marles.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
16 apr. 2026, 07:41, Știri externe

Noua țintă înseamnă că guvernul de centru-stânga va cheltui suplimentar 53 de miliarde de dolari australieni (38 de miliarde de dolari americani) în următorul deceniu, dintre care 14 miliarde de dolari australieni vor fi alocate în plus în următorii patru ani, potrivit unui comunicat publicat joi.

Pentru a atinge noua țintă, Australia a schimbat modul de calcul al bugetului apărării, aliniindu-l la definiția NATO, care include și cheltuieli conexe, precum pensiile, conform Bloomberg.

Chiar și așa, noul nivel rămâne sub ținta de 3,5% din PIB solicitată anul trecut de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

„Australia se confruntă cu cele mai complexe și amenințătoare circumstanțe strategice de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat ministrul australian al Apărării, Richard Marles. „Normele internaționale care odinioară limitau folosirea forței și a coerciției militare continuă să se erodeze”.

Australia și-a schimbat strategia militară după venirea la putere a guvernului laburist în 2022, orientându-se mai mult spre descurajare și apărare în zona Indo-Pacific, pe fondul rivalității tot mai puternice dintre SUA și China.

„China continuă cea mai mare consolidare militară convențională din lume”, a spus Marles. „Desfășurările Armatei Populare de Eliberare mai aproape de Australia au crescut ca frecvență și capacitate în ultimii doi ani, iar această tendință va continua”.

Între 2 și 5 miliarde de dolari australieni vor fi investiți direct în tehnologia dronelor.

