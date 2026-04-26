O delegație rusă a vizitat Coreea de Nord începând cu ziua de sâmbătă. Vizita a inclus o întâlnire între ministrul Apărării, Andrei Belousov și liderul nord-coreean Kim Jong Un. În urma întâlnirii, cele două state au stabilit extinderea cooperării militare bilaterale.

„Am convenit cu Ministerul nord-coreean al Apărării că parteneriatul nostru militar va fi sustenabil și pe termen lung. Anul acesta promite să fie cel puțin la fel de fructuos în ceea ce privește contactele bilaterale în multe domenii”, a declarat oficialul rus, potrivit agenției TASS, citate de AFP.

Din delegație a făcut parte și președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, care a mulțumit public liderului nord-coreean pentru sprijinul acordat în eliberarea regiunii Kursk.

Cooperarea dintre cele două țări s-a intensificat în contextul războiului din Ucraina, unde Coreea de Nord a trimis mii de soldați care au participat la contraofensiva de eliberare a regiunii Kursk.

Serviciile de informații sud-coreene estimează că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși în conflict.

În schimbul sprijinului militar, Phenianul ar primi ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și resurse energetice din partea Rusiei.