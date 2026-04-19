Prima pagină » Tehnologie » Blue Origin înregistrează prima aterizare a unui motor de rachetă New Glenn refolosit, intensificând rivalitatea cu SpaceX

Blue Origin înregistrează prima aterizare a unui motor de rachetă New Glenn refolosit, intensificând rivalitatea cu SpaceX

Compania Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, a anunțat duminică un succes major în industria aerospațială: racheta New Glenn a reușit prima aterizare a unui booster reutilizat.
Blue Origin înregistrează prima aterizare a unui motor de rachetă New Glenn refolosit, intensificând rivalitatea cu SpaceX
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 17:36, Știrile zilei

Evenimentul marchează un pas important în competiția directă cu SpaceX, compania condusă de Elon Musk.

Lansarea a avut loc de la baza spațială din Cape Canaveral, în intervalul anunțat, racheta ridicându-se la ora 7:25. Aproximativ 10 minute mai târziu, boosterul, denumit sugestiv „Nu-mi spune niciodată care sunt șansele”, a revenit cu succes pe platforma de aterizare, confirmând capacitatea de reutilizare, scrie Reuters.

Un pas strategic în competiția spațială

Această misiune este considerată esențială pentru validarea tehnologiei New Glenn, o rachetă de mare capacitate, comparabilă cu Falcon 9. Boosterul utilizat în această lansare fusese recuperat anterior în misiunea NG-2 din noiembrie, ceea ce a permis testarea reutilizării în condiții reale.

Succesul consolidează poziția Blue Origin pe piața lansărilor comerciale, unde eficiența costurilor prin reutilizare este un factor decisiv. Denumirea boosterului face referire la celebra replică a personajului Han Solo din filmul Star Wars: The Empire Strikes Back.

În cadrul aceleiași misiuni, New Glenn a transportat pe orbită satelitul BlueBird 7, aparținând companiei AST SpaceMobile. Acesta reprezintă al doilea satelit din constelația Block 2 și este echipat cu cea mai mare antenă comercială de comunicații desfășurată vreodată pe orbită joasă.

Proiectul vizează dezvoltarea unei rețele globale de comunicații care să permită conectarea directă a telefoanelor mobile la sateliți, similar inițiativelor dezvoltate de Amazon prin proiectul Kuiper și de SpaceX prin Starlink.

AST SpaceMobile intenționează să lanseze între 45 și 60 de sateliți până la finalul anului 2026, ceea ce ar putea transforma radical infrastructura globală de telecomunicații.

Lansarea vine într-un moment de activitate intensă în sectorul aerospațial, inclusiv după succesul misiunii Artemis II, care a dus oameni mai departe de Pământ decât oricând în istoria recentă.

În plus, Blue Origin a anunțat planuri pentru o versiune îmbunătățită a rachetei, numită New Glenn 9×4, menită să crească și mai mult capacitatea de transport și competitivitatea pe piață.

