O rachetă Blue Origin a explodat în timpul unui test în Florida

O transmisiune în direct postată de NSF, o organizație de știri aerospațiale, a surprins pana de foc. Casele s-au cutremurat în apropiere de Cape Canaveral și Cocoa Beach în jurul orei 21:00, ora locală, locuitorii apelând la rețelele de socializare pentru a întreba ce s-a întâmplat, potrivit The Guardian.

Complexul de lansare 36 al Stației Forțelor Spațiale Cape Canaveral este vizibil de pe plajă, iar internetul s-a umplut rapid cu fotografii ale mingii de foc portocalii.

Oficialii responsabili de situații de urgență au declarat că nu există nicio amenințare din cauza gazelor de eșapament sau a altor potențiale pericole.

Este cel mai recent eșec pentru Blue Origin, companie deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Racheta New Glenn a fost imobilizată la sol în aprilie, deoarece Administrația Federală a Aviației (FTA) ar fi solicitat companiei Blue Origin să investigheze un accident la motor.

NASA a ales Blue Origin în locul SpaceX

La începutul acestei săptămâni, NASA a anunțat că a ales Blue Origin în locul SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a efectua prima dintre cele trei misiuni lunare fără echipaj uman din acest an, menite să demareze construcția unei baze lunare în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Blue Origin și SpaceX concurează pentru a furniza module de aselenizare pentru echipajele care vor urma o serie de misiuni Artemis, inclusiv întoarcerea oamenilor pe Lună, planificată pentru 2028, la bordul navei Artemis IV. Ambele companii au construit noi facilități mari în sau în apropierea Centrului Spațial Kennedy din Cape Canaveral pentru a sprijini misiunile cu echipaj și de transport marfă, în parteneriat cu NASA.

Musk s-a grăbit să-și ofere punctul de vedere despre explozia Blue Origin de joi.

„Foarte regretabil”, a scris el pe X, pe care îl deține. „Rachetele sunt tari.”