Publicație de știri, închisă după ce s-a aflat că era scrisă și coordonată de inteligența artificială

O publicație care oferea știri locale a fost închisă după ce s-a aflat că era în totalitate scrisă și coordonată de inteligența artificială. Incidentul s-a produs în Florida, SUA.
Petru Mazilu
20 mai 2026, 08:30
Un „ziar local” s-a închis după ce s-a aflat că toți angajații săi nu erau reali, fiind creați de inteligența artificială, potrivit Futurism. Adevărul a ieșit la iveală în urma unei investigații comune a The Florida Trib și a podcastului KCRW Question Everything. Anchetatorii au descoperit că o așa-numită „publicație digitală de știri independentă, deținută local”, supranumită South Florida Standard, era în realitate un site generat de inteligența artificială, cu personal format în întregime din jurnaliști falși.

Angajații ziarului aveau fotografii de profil generate de inteligență artificială și biografii inventate. Jurnaliștii inventați erau foarte productivi, dar în timpul anchetei s-a dovedit că o mare parte din articole au fost plagiate.

Investigația a arătat că în spatele ziarului fals se afla o firmă din Philadelphia. După numeroase întrebări și reportaje, proprietarul firmei a recunoscut că a lansat South Florida Standard și alte 17 produse similare. Potrivit acestuia, tot ce i-a trebuit a fost un nume de domeniu care costă 10 dolari și câteva instrumente limitate de inteligență artificial. Un altfel de site poate fi gata în mai puțin de 20 de minute.

