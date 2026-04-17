Astronauții Artemis II descriu momentul critic al revenirii pe Pământ: „Ca și cum ai sări de pe un zgârie-nori”

Cei patru astronauți – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen – au revenit pe Pământ după o misiune de 10 zile în jurul Lunii, depășind recorduri istorice și captând atenția globală, scrie CNN. „Când ne-am întors, am fost șocați de valul global de susținere, de mândrie și de sentimentul de apartenență la această misiune”, a declarat Wiseman. „Asta ne-am dorit. Am vrut să facem ceva care să aducă lumea împreună.” Christina Koch a menționat impactul emoțional al reacției publicului: „Nu pot sublinia suficient cât de important a fost pentru noi să știm că misiunea a avut un impact. A fost la fel de important ca obiectivele tehnice.”

Cinci secunde de cădere liberă

Cel mai tensionat moment a fost revenirea în atmosferă, când capsula Orion a intrat cu peste 30 de ori viteza sunetului. Victor Glover a descris senzația ca fiind una extremă: „Dacă ai sări cu spatele de pe un zgârie-nori, asta a fost senzația pentru cinci secunde.” În timpul reintrării, echipajul a trecut printr-un blackout de comunicații de șase minute. În același timp, temperaturile externe au ajuns la aproximativ 2.700 de grade Celsius. „Am intrat mai repede. Am intrat mai fierbinte”, a spus Wiseman despre traiectoria modificată a capsulei. Astronauții au observat și un posibil „char loss” – o deteriorare a scutului termic – dar au precizat că zborul a rămas stabil. „Privind pe geam tot drumul, a fost o călătorie lină”, a adăugat Wiseman.

Presiunea psihologică a spațiului

Pe lângă provocările fizice, echipajul a vorbit și despre impactul mental al misiunii. „Când vezi pe ecran 212.000 de mile și distanța crește… conștientizarea ta este constant la un nivel ridicat”, a spus Wiseman. El a recunoscut că își monitoriza constant starea emoțională: „Mă uitam la mine în fiecare zi, căutam semne de stres sau anxietate”. Deși au avut la dispoziție medicamente, echipajul nu a simțit nevoia să le folosească. Totuși, Glover a subliniat importanța pregătirii psihologice: „Este extrem de important. Nu am făcut asta singuri. Am avut o echipă de psihologi care ne-a pregătit.”

„Victor, Christina, Jeremy, just… thank you. This was an unbelievable adventure and it was made possible by this crew and the support of each other throughout the whole thing.” – @Astro_Reid, commander of Artemis II. pic.twitter.com/LzDqBNDsKK — NASA (@NASA) April 16, 2026

Experiența comună i-a legat profund pe cei patru astronauți. „Asta este cea mai apropiată formă în care pot fi patru oameni fără să fie o familie”, a spus Wiseman. Christina Koch a descris cât de puternică a devenit această conexiune: „Când ne-am întors și dormeam la opt metri distanță, ni s-a părut prea mult.” Echipajul a împărtășit atât momente spectaculoase – precum imaginile cu fața nevăzută a Lunii – cât și provocări cotidiene, inclusiv viața în spațiu restrâns și probleme tehnice.

„Trebuie să acceptăm mai mult risc”

Privind spre viitor, astronauții spun că explorarea spațială va necesita mai mult curaj. „Trebuie să fim dispuși să acceptăm puțin mai mult risc decât în trecut”, a declarat Jeremy Hansen, referindu-se la planurile de construire a unei baze pe Lună. Wiseman a adăugat că, dacă ar fi avut posibilitatea, echipajul ar fi încercat să ajungă și pe suprafața Lunii. Misiunea Artemis II marchează un nou început pentru explorarea spațiului, iar experiențele echipajului au adus omenirea mai aproape de următorul mare pas: revenirea pe Lună.