Prima pagină » Social » Presa maghiară: „Situație deplorabilă”, și totuși, România bate jumătate din Europa la un indicator demografic cheie

Presa maghiară: „Situație deplorabilă”, și totuși, România bate jumătate din Europa la un indicator demografic cheie

România se află într-o situație demografică deplorabilă, dar datele Eurostat arată că țara noastră ocupă locul șase în UE la ponderea gospodăriilor cu copii. Presa maghiară a remarcat paradoxul, comentând cele mai recente statistici europene privind natalitatea. Primul loc în UE revine unei țări din Europa Centrală, într-un clasament cu surprize la ambele capete.
Presa maghiară: „Situație deplorabilă
Copii participa la antrenamente in timpul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane, in parcul Carol I din Bucuresti, duminica, 5 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Andreea Tobias
20 mai 2026, 16:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Datele publicate recent de Eurostat arată că în Uniunea Europeană există 47,4 milioane de gospodării cu copii. Acestea reprezintă aproximativ 23,4% din totalul de 203,1 milioane de gospodării europene, scrie maszol.hu.

Europa îmbătrânește rapid

Tendința demografică generală este îngrijorătoare. Între 2016 și 2025, numărul cuplurilor fără copii a crescut cu 3,3%. Gospodăriile cu o singură persoană au crescut și mai rapid, cu 19,2%. Ele au ajuns de la 63,9 milioane la 76,1 milioane în doar un deceniu.

La nivelul UE, 11,7% dintre gospodării au un singur copil. Două sau mai multe persoane cresc copii în 8,8%, respectiv 2,8% din gospodării.

Slovacia, prima în UE. Germania, aproape de coada clasamentului

Surpriza topului vine din Europa Centrală. Slovacia ocupă primul loc, cu 35,4% dintre gospodării cu copii. Irlanda este singura altă țară care depășește pragul de 30%, cu 30,8%.

La polul opus se află Finlanda, cu doar 18,2%. Sub 20% mai figurează Lituania, cu 18,4%, și Germania, cu 19,9%.

România, locul 6. Rezultat bun și la familiile cu trei copii

România înregistrează o pondere de 26,6% a gospodăriilor cu copii. Aceasta plasează țara pe locul șase în UE, peste media europeană. Ungaria ocupă locul 12, cu 25,1%.

La familiile cu trei sau mai mulți copii, România se situează pe locul trei în UE, cu 4,1%. Suntem devansați doar de Irlanda, cu 5,1%, și Suedia, cu 4,5%. Cel mai slab rezultat la acest indicator îl înregistrează Bulgaria, cu 1,2%.

Slovacia conduce, dar populația îi scade

Paradoxul demografic nu ocolește nici fruntașa clasamentului. În ciuda celor mai favorabile date din UE, Slovacia a înregistrat o scădere a populației. Conform Oficiului de Statistică din Bratislava, între octombrie 2024 și septembrie 2025, țara a pierdut 8.315 locuitori.

Recomandarea video

Ce „idei privind colaborarea cu Sebastian Ghiță” se discutau în laboratoarele Moscovei
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Mugur Isărescu demontează propaganda lui Bolojan. „România nu a fost și nu este în incapacitate de plată”, o spune răspicat guvernatorul BNR: „Este catastrofic și nu ne face bine”
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o campanie a Moscovei dusă împotriva Maiei Sandu
Libertatea
E oficial! Românii care nu mai pierd bani la concediul medical. Măsura intră în vigoare de la 1 iunie 2026
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia