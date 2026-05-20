Presa maghiară: „Situație deplorabilă”, și totuși, România bate jumătate din Europa la un indicator demografic cheie

Datele publicate recent de Eurostat arată că în Uniunea Europeană există 47,4 milioane de gospodării cu copii. Acestea reprezintă aproximativ 23,4% din totalul de 203,1 milioane de gospodării europene, scrie maszol.hu.

Europa îmbătrânește rapid

Tendința demografică generală este îngrijorătoare. Între 2016 și 2025, numărul cuplurilor fără copii a crescut cu 3,3%. Gospodăriile cu o singură persoană au crescut și mai rapid, cu 19,2%. Ele au ajuns de la 63,9 milioane la 76,1 milioane în doar un deceniu.

La nivelul UE, 11,7% dintre gospodării au un singur copil. Două sau mai multe persoane cresc copii în 8,8%, respectiv 2,8% din gospodării.

Slovacia, prima în UE. Germania, aproape de coada clasamentului

Surpriza topului vine din Europa Centrală. Slovacia ocupă primul loc, cu 35,4% dintre gospodării cu copii. Irlanda este singura altă țară care depășește pragul de 30%, cu 30,8%.

La polul opus se află Finlanda, cu doar 18,2%. Sub 20% mai figurează Lituania, cu 18,4%, și Germania, cu 19,9%.

România, locul 6. Rezultat bun și la familiile cu trei copii

România înregistrează o pondere de 26,6% a gospodăriilor cu copii. Aceasta plasează țara pe locul șase în UE, peste media europeană. Ungaria ocupă locul 12, cu 25,1%.

La familiile cu trei sau mai mulți copii, România se situează pe locul trei în UE, cu 4,1%. Suntem devansați doar de Irlanda, cu 5,1%, și Suedia, cu 4,5%. Cel mai slab rezultat la acest indicator îl înregistrează Bulgaria, cu 1,2%.

Slovacia conduce, dar populația îi scade

Paradoxul demografic nu ocolește nici fruntașa clasamentului. În ciuda celor mai favorabile date din UE, Slovacia a înregistrat o scădere a populației. Conform Oficiului de Statistică din Bratislava, între octombrie 2024 și septembrie 2025, țara a pierdut 8.315 locuitori.