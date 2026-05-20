Polonia arestează 3 spioni FSB. Ce activități desfășurau

Agenția Poloneză de Securitate Internă a anunțat arestarea a trei cetățeni polonezi sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei.
Sorina Matei
20 mai 2026, 13:35
Potrivit unui comunicat de presă , suspecții au fost reținuți la Białystok pe 12 mai. Tomasz Siemoniak, ministrul care coordonează serviciile de informații poloneze, a clarificat că bărbații aveau vârste cuprinse între 48 și 62 de ani.

Ofițerii Agenției de Securitate Internă, în cadrul unei anchete desfășurate sub supravegherea Filialei Podlasie a Departamentului pentru Criminalitate Organizată și Corupție din cadrul Parchetului Național din Białystok, au reținut trei cetățeni polonezi.

Pe baza materialelor colectate de ofițerii ABW, procurorul i-a acuzat pe deținuți de acțiunea în numele unei agenții de informații străine și de furnizarea acesteia de informații care ar fi putut fi în detrimentul Republicii Polone.

De asemenea, au fost acuzați de producerea și distribuirea de materiale de propagandă și dezinformare, de pregătirea unor activități de sabotaj și diversiune, de promovarea de simboluri care susțineau agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și de lăudarea publică a acestui război.

În timpul anchetei Agenției de Securitate Internă, au fost adunate probe care indică faptul că suspecții au fost implicați activ în strângerea de fonduri pentru achiziționarea de echipamente pentru armata rusă, precum și în furnizarea de sprijin propagandistic pentru agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

La cererea unui cetățean rus identificat, asociat cu Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, deținuții au desfășurat și activități de informații, inclusiv recunoaștere a trupelor NATO staționate în Polonia.

Membrii grupării au fost antrenați să efectueze misiuni de sabotaj și subversive prin participarea la antrenamente cu arme de foc și tactici pe câmpul de luptă.

La cererea parchetului, Tribunalul Districtual din Białystok a aplicat tuturor suspecților o măsură preventivă sub forma arestării temporare pentru trei luni”, a anunțat serviciul de securitate al Poloniei.

