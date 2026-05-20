Surse Reuters: SUA intenționează să reducă efectivele puse la dispoziția NATO în situații de criză

Țările membre NATO ar urma să fie anunțate în această săptămână de către administrația Trump că va reduce efectivele pe care SUA le-ar pune la dispoziția statelor membre ale Alianței în cazul unei crize majore, au declarat trei surse pentru agenția Reuters.

Ele au declarat, sub protecția anonimatului, că Pentagonul intenționează să își anunțe intenția de reducere a angajamentului în cadrul unei reuniuni a șefilor de politică de apărare de la Bruxelles, care va avea loc vineri.

Momentan, nu este clar cât de repede intenționează Pentagonul să transfere responsabilitățile în situații de criză către aliații europeni, mai notează Reuters.

În cadrul unui sistem cunoscut sub numele de Modelul de Forțe NATO, țările membre ale alianței identifică un efectiv militar disponibil care ar putea fi mobilizat în cazul unei crize majore, cum ar fi un atac militar asupra unui membru NATO.

Într-o declarație pentru Reuters, un diplomat de rang înalt al NATO consideră că încă există o înțelegere conform căreia Statele Unite ar veni în ajutorul Europei dacă aceasta s-ar afla în dificultate.

Informația vine în contextul în care administrația Trump a anunțat că intenționează să retragă 5.000 de soldați americani din Germania. Recent, The Wall Street Journal relata că a fost suspendată și desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia.

Odată ce a revenit la Casa Albă, președintele american Donald Trump a cerut aliaților NATO să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, acest lucru fiind decis și în cadrul summitului NATO de la Haga din iunie 2025.