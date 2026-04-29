Belarus anunță închiderea graniței pentru cetățenii ruși vizați de mobilizare

Autoritățile vamale belaruse au transmis miercuri că restricțiile de călătorie sunt aplicate pe baza unei baze de date comune Rusia-Belarus, care include persoanele care sunt vizate de recrutarea în armata rusă.

„Dacă nu există o interdicție de ieșire impusă de Federația Rusă și toate documentele sunt în regulă, persoanei i se va permite să plece. Dacă persoana se află în baza de date, accesul îi va fi refuzat ”, au transmis serviciile vamale de la Minsk, citate de Kyiv Post.

Cele două state și-au aliniat politicile vamale, iar cetățenii celor două state pot traversa frontiera fără un control formal. Cu toate acestea, există o bază de date comună în care sunt trecuți cetățenii vizați de diferite restricții.

Prin implementarea acestui sistem, este eliminată una dintre ultimele rute de evitare a recrutării pentru cetățenii ruși.

Anunțul vine după declarațiile președintele ucrainean Volodimir Zelenski care susține că Rusia își va extinde eforturile de mobilizare pentru a compensa pierderile suferite în războiul din Ucraina.

Zelenski a afirmat că serviciile de informații ucrainene au obținut documente interne care indică faptul că armata rusă nu își atinge obiectivele stabilite și că forțele ucrainene provoacă pierderi semnificative ofensivei ruse.