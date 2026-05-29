O femeie a cumpărat un palat cu 28 de euro, fostă reședință a familiei Radziwill din Belarus

Clădirea din cărămidă, cu două etaje, se afla abandonată din 2010. În trecut, aceasta a avut mai multe destinații, fiind folosită ca școală, spital, spital militar, orfelinat și ulterior chiar cabinet stomatologic, activ până în 2010. După această perioadă, imobilul a rămas nefolosit și a început să se degradeze treptat, notează 20minutos.

Palatul are o istorie complexă și parțial neclarificată. Se crede că structura din piatră a fost ridicată în secolul al XVIII-lea de reprezentanți ai familiei Radziwill, posibil cu implicarea unui arhitect italian, însă există și teorii conform cărora pe același amplasament ar fi existat încă din secolul al XV-lea o fortificație sau o reședință aparținând altor familii nobiliare.

De-a lungul timpului, clădirea a fost reconstruită, modificată și afectată de conflicte armate, inclusiv în perioada războaielor și după răscoala din 1830–1831, când a fost confiscată.

Începând din 2015, autoritățile au încercat în mod repetat să vândă palatul, însă lipsa investitorilor interesați de costurile ridicate ale restaurării a făcut ca licitațiile să eșueze. Și anterior, în 2022, un alt cumpărător rus achiziționase imobilul la un preț simbolic, însă nu a respectat obligațiile de restaurare, iar clădirea a revenit statului și a fost scoasă din nou la vânzare.

Tatiana visa din copilărie să dețină un palat

Noua proprietară, identificată drept Tatiana, stabilită în prezent la Minsk, a fost singura participantă la licitație. Ea a declarat că visul ei din copilărie a fost să dețină un palat și că își dorește nu doar să îl dețină, ci să îl restaureze și să îl facă accesibil publicului.

Odată cu achiziția, aceasta și-a asumat obligația de a conserva monumentul și de a-l pune în funcțiune în termen de cinci ani, un proces care necesită investiții semnificative și implicarea specialiștilor în restaurare, având în vedere statutul de patrimoniu cultural al clădirii.

Planurile inițiale includ renovarea unei părți a palatului, respectiv intrarea, un coridor și una dintre săli, care ar urma să fie deschise vizitatorilor. Vizitele ar putea fi organizate în colaborare cu muzeul local, iar lucrările de restaurare ar continua în paralel.

Pe termen lung, Tatiana ia în calcul mai multe funcționalități pentru clădire, inclusiv transformarea acesteia într-un mic hotel, cafenea, săli de expoziții și spații pentru evenimente și tururi interactive. De asemenea, sunt luate în considerare utilizarea pivnițelor pentru degustări sau spații de bucătărie, amenajarea unei grădini și organizarea de evenimente precum nunți.

Noua proprietară nu exclude nici posibilitatea de a locui într-o parte a palatului în viitor, considerând proiectul o misiune personală de a readuce la viață un obiect istoric și de a-l reda circuitului public.