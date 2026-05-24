Prima pagină » Sport » Federația Europeană de Gimnastică ridică restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus, aliniindu-se hotărârii forului internațional

Federația Europeană de Gimnastică ridică restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus, aliniindu-se hotărârii forului internațional

Federația Europeană de Gimnastică a anunțat că va urma decizia forului internațional de a ridica toate restricțiile privind participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competițiile internaționale, potrivit unui comunicat oficial.
sursa foto: pixabay
Petre Apostol
24 mai 2026, 11:52, Sport
Măsura vine după ce Federația Internațională de Gimnastică a decis, în urmă cu șase zile, eliminarea completă a regulilor speciale introduse anterior pentru sportivii din cele două țări, odată cu încetarea imediată a așa-numitelor „reguli ad-hoc”.

„După decizia World Gymnastics de a ridica toate restricțiile aplicabile participării sportivilor din Rusia și Belarus, deoarece regulile ad-hoc nu mai sunt în vigoare, Federația Europeană de Gimnastică va urma această hotărâre”, se arată în comunicatul publicat duminică de forul continental.

Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni extraordinare online a Comitetului Executiv, de joi, urmată de vot electronic timp de 48 de ore.

Forul european precizează că hotărârea va trebui ratificată într-o Adunare Generală extraordinară, care va fi convocată în perioada următoare.

Sportivii ruși și belaruși au fost excluși din majoritatea competițiilor sportive în contextul războiului început de Vladimir Putin în Ucraina.

La Jocurile Olimpice de iarnă din februarie, CIO le-a permis să participe sub statut neutru, însă la Jocurile Paralimpice au putut concura cu drapelele naționale.

