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China promite sprijin pentru suveranitatea națională a Belarusului

China își consolidează poziția geopolitică în Europa de Est, reafirmând sprijinul pentru Belarus într-un moment marcat de tensiuni regionale și de războiul din Ucraina.
China promite sprijin pentru suveranitatea națională a Belarusului
Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
29 iun. 2026, 09:34, Știri externe
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China sprijină Belarusul în apărarea suveranității, independenței și integrității sale teritoriale, a declarat președintele chinez Xi Jinping în cadrul unei întâlniri oficiale cu omologul său belarus, Alexander Lukashenko, desfășurată luni, la Beijing, scrie Reuters.

Potrivit Ministerului chinez de Externe, Xi Jinping a subliniat că cele două state trebuie să mențină o comunicare strategică constantă, să promoveze dezvoltarea relațiilor bilaterale la un nivel înalt și să asigure beneficii concrete pentru cetățenii ambelor țări. Liderul chinez a mai precizat că Beijingul este dispus să ofere în continuare sprijin, în limita capacităților sale, pentru dezvoltarea și modernizarea Belarusului.

Vizita lui Lukashenko în China are loc la scurt timp după întâlnirea acestuia cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurată săptămâna trecută, fapt care amplifică semnificația diplomatică a dialogului sino-belarus.

China sprijină Belarusul pe fondul tensiunilor cu Ucraina

Contextul regional este unul extrem de sensibil. Relațiile dintre Belarus și Ucraina s-au deteriorat, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Moscova încearcă să-l convingă pe Lukashenko să-și intensifice sprijinul pentru Rusia în conflictul din Ucraina.

În acest cadru, mesajul transmis de Xi Jinping capătă o puternică dimensiune strategică și simbolică.

Deși China evită să se implice direct în conflictul militar, poziționarea sa diplomatică sugerează dorința de a-și consolida influența în regiune prin parteneriate politice și economice stabile.

Parteneriat aflat la „apogeu istoric”

Potrivit canalului oficial de Telegram al președinției de la Minsk, relațiile dintre China și Belarus se află la un „apogeu istoric”.

Alexander Lukashenko a confirmat această evaluare, afirmând că nivelul actual al cooperării reflectă discuțiile și obiectivele stabilite anterior între cele două părți.

„Este exact ceea ce am discutat și ceea ce, într-o anumită măsură, am visat în perspectiva acestei cooperări globale dintre Belarus și China”, a declarat liderul belarus, conform mesajului publicat pe Telegram.

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