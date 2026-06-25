Prima pagină » Știrile zilei » Lukașenko dezvăluie că s-a întâlnit cu emisari ai lui Zelenski: Haideți să o rezolvăm. Orice ar fi, vom fi de partea Rusiei

Lukașenko dezvăluie că s-a întâlnit cu emisari ai lui Zelenski: Haideți să o rezolvăm. Orice ar fi, vom fi de partea Rusiei

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că s-a întâlnit la Minsk cu reprezentanți ai președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cărora le-a transmis că implicarea Belarusului în războiul din Ucraina ar schimba fundamental natura conflictului.
Lukașenko dezvăluie că s-a întâlnit cu emisari ai lui Zelenski: Haideți să o rezolvăm. Orice ar fi, vom fi de partea Rusiei
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 21:41, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Alexander Lukașenko a făcut anunțul privind întâlnirile în timpul unei vizite efectuate de Andrei Vorobiov, guvernatorul regiunii Moscova, la Minsk. 

„Le-am spus direct: „Băieți, spuneți-i președintelui vostru că, dacă crede că ne poate vorbi așa și, pe deasupra, să ne tragă în război, trebuie să înțeleagă că și natura războiului se va schimba instantaneu. Va fi un război complet diferit.” Și, apropo, am primit un răspuns: președintele și ei înțeleg asta. Așa că haideți să rezolvăm lucrurile, băieți”, a declarat liderul belarus, citat de Meduza

Lukașenko a insistat că Belarusul nu poate fi atras în război, însă acesta și-a reiterat loialitatea față de Moscova în cazul în care circumstanțele se schimbă. 

„Nici noi nu vrem să luptăm cu ucrainenii. Poziția noastră este una de pace. Dar în orice situație, vom fi alături de Rusia”, a mai spus liderul de la Minsk. 

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor recente dintre Kiev și Minsk. Încă din luna mai, președintele Zelenski a avertizat că Rusia ar putea sa lanseze un nou atac asupra Ucrainei din Belarus, sau chiar un atac asupra unui stat NATO. 

Săptămâna trecută,  Zelenski a avertizat că liderul Belarusului, Alexander Lukașenko, are la dispoziție o săptămână pentru a îndepărta sau dezactiva echipamentele militare de pe teritoriul belarus care sunt utilizate de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. În caz contrar, Kievul ar putea interveni direct, a avertizat Zelenski. 

Miercuri, liderul de la Kiev a declarat că Belarus a cedat în fața amenințărilor ucrainenilor și a dezactivat echipamentele folosite de ruși pentru a ghida drone de război. 

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
Gandul
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da