Lukașenko dezvăluie că s-a întâlnit cu emisari ai lui Zelenski: Haideți să o rezolvăm. Orice ar fi, vom fi de partea Rusiei

Alexander Lukașenko a făcut anunțul privind întâlnirile în timpul unei vizite efectuate de Andrei Vorobiov, guvernatorul regiunii Moscova, la Minsk.

„Le-am spus direct: „Băieți, spuneți-i președintelui vostru că, dacă crede că ne poate vorbi așa și, pe deasupra, să ne tragă în război, trebuie să înțeleagă că și natura războiului se va schimba instantaneu. Va fi un război complet diferit.” Și, apropo, am primit un răspuns: președintele și ei înțeleg asta. Așa că haideți să rezolvăm lucrurile, băieți”, a declarat liderul belarus, citat de Meduza.

Lukașenko a insistat că Belarusul nu poate fi atras în război, însă acesta și-a reiterat loialitatea față de Moscova în cazul în care circumstanțele se schimbă.

„Nici noi nu vrem să luptăm cu ucrainenii. Poziția noastră este una de pace. Dar în orice situație, vom fi alături de Rusia”, a mai spus liderul de la Minsk.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor recente dintre Kiev și Minsk. Încă din luna mai, președintele Zelenski a avertizat că Rusia ar putea sa lanseze un nou atac asupra Ucrainei din Belarus, sau chiar un atac asupra unui stat NATO.

Săptămâna trecută, Zelenski a avertizat că liderul Belarusului, Alexander Lukașenko, are la dispoziție o săptămână pentru a îndepărta sau dezactiva echipamentele militare de pe teritoriul belarus care sunt utilizate de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. În caz contrar, Kievul ar putea interveni direct, a avertizat Zelenski.

Miercuri, liderul de la Kiev a declarat că Belarus a cedat în fața amenințărilor ucrainenilor și a dezactivat echipamentele folosite de ruși pentru a ghida drone de război.