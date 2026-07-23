Vladimir Putin intensifică războiul hibrid împotriva Letoniei pentru că „pierde în Ucraina”, acuză premierul leton

Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a declarat pentru Euronews că Rusia și Belarus își intensifică războiul hibrid împotriva statului baltic, în încercarea președintelui rus Vladimir Putin de a distrage atenția de la pierderile de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Potrivit lui Kulbergs, Letonia este în prezent principala țintă a acestor acțiuni, însă avertizează că oricare dintre statele vecine ar putea fi vizat în orice moment.

„Suntem testați. În acest moment, suntem noi. În orice moment, pot fi vecinii noștri din Lituania, Estonia, Finlanda sau Polonia”, a declarat premierul, care a spus că „aceasta este o amenințare hibridă. Aceasta este o amenințare de război. Asta face Rusia.”

În ultimii ani, Belarus a fost acuzat că aduce migranți din Orientul Mijlociu și Africa și îi direcționează spre frontierele cu Polonia și statele baltice, în timp ce guvernele europene spun că acțiunea este sprijinită de stat.

Ca răspuns, țările din regiune au îmbunătățit măsurile de securitate de la graniță, inclusiv prin ridicarea unor garduri de protecție. Miercuri, armata letonă a anunțat că a tras un foc de avertisment și a folosit gaze lacrimogene pentru a opri un grup de migranți care încerca să intre în țară din Belarus.

Întrebat de ce Rusia și Belarus par să concentreze presiunea asupra Letoniei, Kulbergs a răspuns: „Pentru că pierde în Ucraina, simplu. Trebuie să-și îndrepte atenția în altă parte.”

Acesta a susținut că persoanele care încearcă să treacă ilegal frontiera sunt „bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, cu trecut criminal, toți cărora li s-au acordat vize din Belarus”.

„Aceasta este o amenințare organizată la adresa noastră pentru a găsi o verigă slabă și cu toții trebuie să luăm toate măsurile pentru a preveni acest lucru”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, autoritățile letone au înregistrat 111 tentative de trecere ilegală a frontierei într-o singură zi. În aceeași perioadă, Lituania, care are o frontieră de aproape patru ori mai lungă cu Belarus, a raportat doar două astfel de încercări.