Ucraina urmărește atent situația din Belarus. Ministrul de Externe: „Nu ne așteptăm ca ei să ia parte la război”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că țara monitorizează în permanență activitatea militară și schimbările de infrastructură din Belarus și că sunt pregătiți să răspundă oricăror amenințări.

Întrebat ce așteaptă Ucraina din partea Belarusului, Sybiha a spus că este mai important să explice ce nu își dorește Kievul, potrivit Ukrinform.

„Nu ne așteptăm ca ei să ia parte la război. Plecăm de la premisa că nu vor permite Rusiei să-i atragă în acest război, că vor evita să fie târâți în el și vor evita provocările, deoarece Ucraina va răspunde pe măsură. Cred că regimul Lukașenko înțelege și conștientizează acest lucru”, a declarat ministrul.

El a mai spus că, prin intermediul Ambasadei Ucrainei la Minsk, Ministerul Afacerilor Externe a primit o notă diplomatică din partea Belarusului, în care era propusă o procedură pentru vizitarea zonei de frontieră.

„Ucraina s-a retras din acordurile relevante atât în cadrul CSI, cât și la nivel bilateral cu Belarus. Prin urmare, astfel de propuneri ar trebui interpretate corect. De ce acum? De ce tocmai zona de frontieră? Ce înseamnă acest lucru? Serviciul nostru de Grăniceri a răspuns deja oficial că nu este interesat de astfel de propuneri”, a spus Andrii Sybiha.

El a spus că autoritățile ucrainene urmăresc foarte atent toate evoluțiile din Belarus care ar putea reprezenta un risc pentru Ucraina.

Printre acestea se numără modificările legislative, organizarea unităților și districtelor militare, numărul trupelor aflate la granița cu Ucraina, activitățile comune cu Rusia și folosirea infrastructurii belaruse pentru lansarea de atacuri asupra teritoriului ucrainean.

În tot acest context, Andrii Sybiha a precizat că președintele Volodimir Zelenski a transmis deja un avertisment Belarusului privind aceste riscuri.

„Cred că partea belarusă înțelege clar că, dacă astfel de avertismente sunt exprimate de președintele Ucrainei, ne așteptăm cu siguranță la un răspuns – nu doar în ceea ce privește acest set specific de amenințări la care mă refer acum, și anume stațiile de releu pentru drone”, a declarat ministrul de Externe.

Totodată, presa a relatat că autoritățile de frontieră din Belarus sunt pregătite să introducă proceduri pentru cetățenii ucraineni care vor să intre în pădurile din Belarus pentru a culege ciuperci și fructe de pădure.

În replică, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat pentru Ukrinform că Ucraina nu va aproba aceste proceduri de trecere a frontierei cu Belarus pentru astfel de activități.