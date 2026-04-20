Experții ONU, atrag atenția cu privire la condițiile grele din închisorile din Belarus

Grupul format din 17 experți independenți a declarat că a primit informații care indică „practici de detenție extrem de îngrijorătoare, care pot constitui încălcări grave ale dreptului internațional” la colonia penitenciară Novopolotsk din nordul Belarusului, potrivit Euronews.

„Suntem profund îngrijorați de faptul că deținuții din colonia Novopolotsk ar putea fi supuși izolării prelungite, sancțiunilor disciplinare și pedepselor fizice după tentative de sinucidere”, au declarat aceștia într-un comunicat.

Cei 17 experți care și-au exprimat îngrijorarea sunt împuterniciți de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, nu vorbesc în numele organizației.

Ei au subliniat și „refuzul acordării îngrijirilor medicale esențiale și represaliile pentru încercarea de a depune plângeri, în special după întâlniri confidențiale cu psihologul coloniei”.

„Dacă se confirmă, astfel de practici pot constitui tortură și rele tratamente și, în anumite circumstanțe, pot implica comiterea unei dispariții forțate”, au afirmat aceștia.

Experții au menționat cazul jurnalistului de la Radio Europa Liberă/Radio Libertatea, Ihar Losik, care a fost reținut în mod arbitrar pe baza unor acuzații cu motivație politică și deținut în mai multe centre din Belarus, printre care și Novopolotsk.

Acesta a fost condamnat la închisoare în 2022, iar în 2025 a fost expulzat din țară, potrivit comunicatului.

Pedepsit, după ce ar fi încercat să se sinucidă

Jurnalistul s-a aflat printre cei 52 de deținuți politici care au fost eliberați în septembrie anul trecut și care ar fi fost victimele izolării prelungite în condiții dure. Acesta ar fi încercat să se sinucidă de două ori în timpul detenției.

După una dintre aceste tentative, în urma căreia s-a rănit grav, i s-ar fi refuzat internarea în spital și ar fi fost supus unei „izolări disciplinare”.

„Faptul de a pedepsi deținuții pentru tentativele de sinucidere, în loc să li se asigure îngrijire psihologică și medicală de urgență, este extrem de îngrijorător și incompatibil cu standardele fundamentale ale drepturilor omului”, au avertizat experții.

Un deținut vârstnic a murit

Aceștia au exprimat și îngrijorarea cu privire la cazul din 2023 în care un deținut vârstnic cu probleme de sănătate a murit, după ce a fost izolat și nu i s-au oferit îngrijiri medicale.

„Decesele survenite în timpul detenției, pe fondul acuzațiilor de izolare, refuzul acordării de îngrijiri medicale și ascunderea informațiilor față de familii, ridică cele mai grave îngrijorări din perspectiva dreptului internațional”, au declarat experții.

În închisorile din Belarus se află peste 1.100 de deținuți politici, mulți dintre ei fiind arestați în urma alegerilor contestate din 2020, care au declanșat proteste naționale, potrivit Centrului pentru drepturile omului „Viasna”.