Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 34 | Hegseth îl demite pe șeful Statului Major al Armatei / Iranul va „monitoriza mișcările inamicului cu cea mai mare precizie” / Garda Revoluționară: Utimele atacuri asupra instalațiilor din Golf „sunt un avertisment”

Hegseth îl demite pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, în plin război în Iran Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut șefului de Stat Major al Armatei, generalul Randy George, să demisioneze și să se pensioneze imediat, au declarat pentru CBS News surse familiarizate cu decizia. Una dintre surse a declarat că Hegseth își dorește pe cineva în acest rol care să implementeze viziunea președintelui Trump și a lui Hegseth pentru Armată. Anterior, George a fost asistent militar senior al secretarului Apărării, Lloyd Austin, între 2021 și 2022, în timpul administrației Biden, după decenii de serviciu. Ofițer de infanterie de carieră și absolvent al Universității West Point, George a servit pentru prima dată în primul război din Golf și în conflictele mai recente din Irak și Afganistan.

Austria a refuzat solicitările SUA de a traversa spațiul său aerian pentru operațiuni militare legate de Iran

Austria a refuzat solicitările formulate de SUA de a-i utiliza spațiul aerian pentru operațiuni militare împotriva Iranului. Ministerul austriac al Apărării a invocat legea privind neutralitatea țării în motivarea refuzului.

Potrivit Euronews și Al Jazeera, ar fi existat „mai multe” solicitări din partea Washingtonului în acest sens, însă toate au fost respinse, invocând neutralitatea țării.

„Au existat într-adevăr cereri și acestea au fost respinse încă de la început”, a spus colonelul Michael Bauer, adăugând că de fiecare dată când o cerere similară „implică o țară aflată în război, aceasta este respinsă”.

Doi disidenți iranieni sunt în pericol de execuție după un proces „extrem de nedrept”, avertizează organizațiile pentru drepturile omului

Cel puțin patru persoane au fost executate doar săptămâna aceasta în Iran pentru simplul fapt că au participat la protestele de stradă din ianuarie. Alți doi sunt deținuți într-un loc despre care nu există informații. Organizația pentru drepturile omului Amnesty International avertizează că timpul pentru salvarea celor doi disidenți este limitat, după un pseudoproces „extrem de nedrept”.

Doi disidenți politici iranieni, Vahid Bani Amerian (34 de ani) și Abolhassan Montazer (68 de ani), riscă o execuție iminentă, în condițiile în care organizațiile pentru drepturile omului avertizează că nu există informații despre locul în care sunt deținuți și că timpul pentru salvarea lor este limitat, potrivit independent.co.uk.

Macron spune că este nerealistă deschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi că ar fi nerealist să fie lansată o operațiune militară pentru a forța redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat aliații SUA să lucreze pentru redeschiderea acesteia.

Opt țări cu populație majoritar musulmană „condamnă ferm” noua lege a pedepsei cu moartea adoptată de Israel

Legea pedepsei cu moartea pentru palestinieni, adoptată recent de parlamentul din Israel, a stârnit un val de condamnări din partea statelor musulmane, a liderilor europeni și a organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.

Pakistan, Turcia, Egipt, Indonezia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au transmis, într-o declarație comună, că există o „nevoie urgentă de a se abține de la măsuri” care pot inflama și mai mult tensiunile din teren.

Emiratele Arabe Unite afirmă că au interceptat 19 rachete balistice și 26 de drone Într-o informare publicată pe X, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat joi 19 rachete balistice și 26 de drone. De la începutul războiului, ministerul a înregistrat 2.038 de drone, 19 rachete de croazieră și 457 de rachete balistice, se mai precizează în postare. Mai multe atacuri au lovit provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului Au fost raportate atacuri în trei locații din provincia Khuzestan din Iran, a declarat viceguvernatorul pentru agenția de știri Mehr din Iran, citată de Al Jazeera. Au fost raportate multiple lovituri pe Insula Minu, împreună cu două în zona Khorramshahr și încă două – însoțite de explozii – în orașul Abadan. Nu au fost înregistrate răniți sau morți, a adăugat oficialul. CENTCOM susține că face „progrese incontestabile” Comandantul Comandamentului Central (CENTCOM), Brad Cooper, a dat publicității o scurtă declarație în care reiterează poziția SUA cu privire la operațiunile sale militare din Iran. „Acum, în a cincea săptămână a campaniei, evaluarea mea operațională este că facem progrese incontestabile”, a declarat Cooper, potrivit unei postări a CENTCOM pe X. „Nu vedem marina lor navigând. Nu vedem avioanele lor zburând, iar sistemele lor de apărare aeriană și antirachetă au fost în mare parte distruse”. Oficialii americani au afirmat în repetate rânduri că operațiunile au decimat capacitățile militare ale Iranului. Expertul independent Andreas Krieg a declarat anterior pentru Al Jazeera că Iranul are în continuare capacități „destul de semnificative”, care includ unele dintre cele mai sofisticate arme ale sale. IRGC afirmă că ultimele sale atacuri asupra instalațiilor din Golf „sunt un avertisment” Garda Revoluționară Islamică a Iranului susține că a vizat instalații siderurgice legate de SUA din regiunea Golfului. Într-o declarație difuzată de mass-media iraniană, IRGC a afirmat că a lovit instalații siderurgice din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, și instalații de aluminiu din Bahrain, în urma atacurilor anterioare din weekend. „Aceste atacuri sunt un avertisment, iar dacă atacul asupra industriilor iraniene se va repeta, următorul răspuns va fi mult mai dureros, prin atacarea infrastructurii principale a regimului de ocupație și a industriilor economice americane din regiune”, se adaugă în declarație. IRGC a amenințat de mai multe ori, de la începutul războiului, că va lovi infrastructura din Golf legată de SUA sau deținută de aceasta. Rusia este dispusă să contribuie la soluționarea conflictului din Iran Rusia este dispusă să contribuie la soluționarea conflictului din Iran, iar președintele Vladimir Putin continuă discuțiile cu liderii din regiune, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele continuă aceste contacte și, dacă serviciile noastre sunt necesare în vreun fel, suntem, desigur, gata să ne aducem contribuția pentru a ne asigura că situația militară va evolua către o soluție pașnică cât mai curând posibil”, a declarat Peskov reporterilor. Iranul va „monitoriza mișcările inamicului cu cea mai mare precizie”: comandantul armatei Comandantul-șef al armatei iraniene a îndemnat cartierul general operațional să urmărească „pas cu pas” mișcările Statelor Unite și ale Israelului, în vederea contracarării unei posibile invazii terestre. Într-un videoclip distribuit de agenția de știri guvernamentală iraniană IRNA, șeful Forțelor Armate, Amir Hatami, a fost filmat în timpul unei întâlniri cu alți lideri ai armatei. „Dacă inamicul încearcă să desfășoare operațiuni terestre, nici măcar o singură persoană nu trebuie să supraviețuiască”, a declarat Hatami, potrivit IRNA. „Este necesar să monitorizăm mișcările și acțiunile inamicilor cu cea mai mare… precizie, clipă de clipă, și să punem în aplicare planuri pentru a contracara metodele de atac ale inamicului”, a adăugat rezumatul. Iranul „nu va tolera cercul vicios al războiului, negocierilor și încetării focului” Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație ca răspuns la discursul lui Trump, în care președintele SUA a avertizat că Iranul trebuie să accepte un acord în termen de două-trei săptămâni sau se va confrunta cu atacuri asupra fiecărei centrale electrice a sa. „Nu vom tolera acest cerc vicios al războiului, negocierilor, încetării focului și repetării aceluiași tipar”, a declarat Esmail Baghaei, descriind conflictul actual ca fiind „catastrofal nu numai pentru Iran, ci pentru întreaga regiune și dincolo de aceasta”. Baghaei a afirmat că Iranul va continua să riposteze atâta timp cât vor continua atacurile SUA-Israel și a reafirmat că Teheranul nu îi consideră pe vecinii săi din Golf drept dușmani. „Am spus în repetate rânduri că suntem hotărâți să ne continuăm relațiile de bună vecinătate cu toți aceștia. Problema este că Statele Unite și Israelul exploatează teritoriile lor pentru a-și desfășura agresiunea militară împotriva Iranului”, a spus el. „Acesta este un război nedrept care a fost impus poporului iranian. Nu avem altă opțiune decât să ripostăm cu tărie”, a adăugat el. Doi bărbați răniți în Kiryat Shmona, Israel Postul de televiziune israelian Channel 12 relatează că doi bărbați, în vârstă de 85 și 34 de ani, au fost „ușor răniți de șrapnel” în urma unui atac cu rachete asupra zonei nordice a orașului Kiryat Shmona. De asemenea, postul a publicat o imagine a unei case avariate din oraș, cu pereții distruși. Sirene sună în nordul Israelului pe fondul avertismentelor privind rachetele iraniene care se îndreaptă spre țară Armata israeliană a emis acum două comunicate, avertizând asupra rachetelor lansate de pe teritoriul iranian către Israel. Postul de televiziune Channel 12 relatează că atacurile iminente au declanșat alarmele în tot nordul Israelului și că una dintre rachete era echipată cu un focos cu fragmentare.

Anthony Albanese precizează că „nu este clar” ce mai rămâne de realizat în războiul din Iran. Premierul Australiei Anthony Albanese a declarat joi că obiectivele inițiale ale războiului din Iran au fost atinse și că nu este clar ce mai rămâne de realizat. „Acum că aceste obiective au fost atinse, nu este clar ce mai trebuie realizat sau cum va arăta punctul final”, a spus el.

Israelul interceptat un atac cu rachete din Iran

Forțele Armate Israeliene (IDF) au declarat, joi, că sistemele de apărare aeriană au reacționat la un atac cu rachete din Iran, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a ținut un discurs adresat publicului american cu privire la războiul din Orientul Mijlociu.

Armata a precizat într-un comunicat că a „identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel” pentru a treia oară în puțin peste trei ore, adăugând că „sistemele defensive sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințarea”.

Sirene de raid aerian au sunat în nordul Israelului, potrivit Comandamentului Frontului Intern al armatei, și nu au existat rapoarte imediate privind victime sau pagube.

Prețurile petrolului cresc după ce Donald Trump s-a adresat americanilor cu privire la evoluția conflictului cu Iranul

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă după ce discursul lui Donald Trump către națiune nu a reușit să calmeze îngrijorările pieței legate de închiderea strategicului strâmtorii Hormuz, președintele SUA făcând apel la alte țări să contribuie la redeschiderea acesteia, potriviy The Guardian.

Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 4%, ajungând la 105,55 dolari, în timp ce prețul petrolului West Texas Intermediate a urcat cu 3%, ajungând la 103,16 dolari. Ambele prețuri erau în scădere înainte ca președintele SUA să-și înceapă discursul.

Trump se adresează națiunii americane pentru prima dată de la începutul Războiului

Donald Trump a susținut, miercuri seara, primul său discurs oficial la Casa Albă, de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, care a pornit în urmă cu o lună.

Trump a afirmat că obiectivele strategice principale ale Americii sunt pe cale de a fi îndeplinite și că este aproape de a „duce treaba la bun sfârșit” în Iran. El a stabilit din nou un termen de „două-trei săptămâni, potrivit Reuters.

Acesta a precizat că SUA va continua să lovească ținte în următoarele două trei săptămâni în Republica Islamică Iran. De asemenea, în discursul său, acesta a făcut o serie de afirmații cu privire la implicarea Americii în războaiele anterioare, comparându-le cu operațiunea din Iran, pe care a caracterizat-o drept „atât de puternică, atât de strălucită”.