Austria a refuzat solicitările SUA de a traversa spațiul său aerian pentru operațiuni militare legate de Iran

Austria a refuzat solicitările formulate de SUA de a-i utiliza spațiul aerian pentru operațiuni militare împotriva Iranului. Ministerul austriac al Apărării a invocat legea privind neutralitatea țării în motivarea refuzului.
Diana Nunuț
02 apr. 2026, 18:05, Știri externe

Austria a respins cererile SUA de a traversa spațiul său aerian pentru operațiuni militare legate de Iran, a anunțat Ministerul austriac al Apărării.

Potrivit Euronews și Al Jazeera, ar fi existat „mai multe” solicitări din partea Washingtonului în acest sens, însă toate au fost respinse, invocând neutralitatea țării.

„Au existat într-adevăr cereri și acestea au fost respinse încă de la început”, a spus colonelul Michael Bauer, adăugând că de fiecare dată când o cerere similară „implică o țară aflată în război, aceasta este respinsă”.

Austria nu este singura țară care a adoptat o astfel de poziție privind solicitările SUA.

Marți, Italia a refuzat unui avion american permisiunea de a ateriza timp ce se afla în zbor. De asemenea, Franța nu a permis avioanelor care transportau provizii militare pentru conflict să survoleze teritoriul său. Totodată, Spania a interzis tuturor avioanelor militare americane implicate în război să utilizeze spațiul său aerian și bazele militare, aspect care a generat un schimb de replici între Madrid și Washington.

Și Elveția a invocat neutralitatea în acest caz. La jumătatea lunii martie, țara a refuzat utilizarea spațiului său aerian.

Informația vine în contextul în care în ultima perioadă, președintele american Donald Trump a criticat aliații europeni pentru că nu au permis avioanelor militare americane să utilizeze spațiul lor aerian pentru operațiuni legate de războiul din Iran.

