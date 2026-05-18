Donald Trump anunță că suspendă un atac planificat asupra Iranului la solicitarea liderilor din Golf

„Am fost rugat de emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, și de președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, să suspend atacul nostru militar planificat asupra Republicii Islamice Iran, care era programat pentru mâine, întrucât în prezent au loc negocieri serioase și, în opinia lor, ca mari lideri și aliați, se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și nu numai”, a scris Donald Trump.

Președintele american a susținut că un eventual acord ar include, „în mod important”, ca Iran să nu dețină arme nucleare.

Trump a precizat că, deși a decis suspendarea operațiunii planificate, armata americană rămâne pregătită pentru un atac.

„În baza respectului meu pentru liderii menționați mai sus, i-am instruit pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe președintele Statului Major Interarme, generalul Daniel Caine, și armata Statelor Unite că NU vom desfășura atacul programat asupra Iranului mâine, dar le-am transmis, de asemenea, să fie pregătiți să meargă înainte cu un asalt complet, de mare amploare, asupra Iranului, într-un moment de preaviz minim, în cazul în care nu se ajunge la un acord acceptabil”, a mai scris Trump.

Trump a anunțat, de asemenea, că prelungește pe termen nedeterminat armistițiul instituit inițial la 7 aprilie, la cererea liderilor pakistanezi. În perioada de încetare a focului, Pentagonul a declarat că a continuat pregătirile pentru eventualitatea reluării loviturilor împotriva Iranului, dacă președintele ar decide acest lucru.

În weekend, liderul de la Casa Albă avertizase că „timpul se scurge” pentru Iran și că, în lipsa unui acord rapid, consecințele pentru Republica Islamică ar putea fi severe.