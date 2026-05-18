Prima pagină » Știrile zilei » WSJ: Donald Trump vrea un heliport la Casa Albă. Și încă unul la Mar a Lago

WSJ: Donald Trump vrea un heliport la Casa Albă. Și încă unul la Mar a Lago

Președintele SUA discută despre dezvoltarea unui heliport lângă Casa Albă. Donald Trump este îngrijorat de faptul că elicopterele grele ale Corpului Pușcașilor Marini americani care aterizează pe peluza sudică deteriorează gazonul. Potrivit publicației The Wall Street Journal (WSJ), președintele supraveghează personal toate detaliile proiectului.
WSJ: Donald Trump vrea un heliport la Casa Albă. Și încă unul la Mar a Lago
Sorina Matei
18 mai 2026, 13:23, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Donald Trump plănuiește instalarea unui helipad pe peluza de sud a Casei Albe pentru a proteja gazonul de distrugerile cauzate de noul elicopter prezidențial, VH-92A, ale cărui motoare puternice ard iarba. Această modificare, parte a unui set mai amplu de renovări, amână retragerea vechilor elicoptere Marine One până în 2027 din cauza problemelor de aterizare.

Timp de decenii și până recent, președinții SUA au fost transportați cu elicopterele VH-3D Sea King de la Sikorsky Aircraft. Aceste elicoptere sunt destul de grele, iar gazonul a avut de suferit sub presiunea elicopterelor.

US Secret Service agent stands guard as Marine One helicopter with President Donald Trump on board departs from the South Lawn of the White House in Washington en route to Florida on November 5, 2025. Trump is going to deliver remarks at the America Business Forum in Miami. Photo by Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM

În 2024, președinții au început să zboare cu elicopterele VH-92A Patriot de la Sikorsky Aircraft. Cu toate acestea, acestea sunt chiar mai puternice și mai grele decât predecesoarele lor, iar gazele lor de eșapament ard prin gazon.

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări a WSJ despre construcția heliportului. Publicația notează că un heliport va fi construit și pe terenul reședinței lui Donald Trump din Mar-a-Lago în această vară.

Acesta nu este primul proiect al lui Donald Trump de îmbunătățire a Casei Albe și a terenurilor înconjurătoare.

Anterior, peluza centrală a Grădinii Trandafirilor a fost pavată, interiorul Biroului Oval a fost reproiectat, aleea de pe colonadele din Aripa de Vest a fost înlocuită cu granit negru, iar două catarge mari pentru steaguri au fost instalate în fața și în spatele Casei Albe. În plus, continuă construcția și la Sala de Bal pe care și-o dorește pe locul demolatei Aripii de Est.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Ziua consultărilor la Cotroceni. UDMR vrea refacerea coaliției. AUR anunță că își asumă guvernarea. USR și PNL nu susțin guvern cu PSD
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Noi informații despre bărbatul cu hantavirus confirmat la Arad! Tânărul de 25 de ani ar fi contractat o tulpină asociată rozătoarelor
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia