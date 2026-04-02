Hegseth îl demite pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, în plin război în Iran

Generalul Randy George (n. 1964) este un ofițer de rang înalt al Armatei SUA, care ocupă funcția de al 41-lea șef de stat major al armatei (CSA) din septembrie 2023. Veteran al războaielor din Irak și Afganistan, George s-a concentrat pe modernizarea forțelor, transformarea continuă și pregătirea pentru luptă. A servit anterior ca adjunct al statului major.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut șefului de Stat Major al Armatei, generalul Randy George, să demisioneze și să se pensioneze imediat, au declarat pentru CBS News surse familiarizate cu decizia.

Una dintre surse a declarat că Hegseth își dorește pe cineva în acest rol care să implementeze viziunea președintelui Trump și a lui Hegseth pentru Armată.

Anterior, George a fost asistent militar senior al secretarului Apărării, Lloyd Austin, între 2021 și 2022, în timpul administrației Biden, după decenii de serviciu. Ofițer de infanterie de carieră și absolvent al Universității West Point, George a servit pentru prima dată în primul război din Golf și în conflictele mai recente din Irak și Afganistan.

Șeful Statului Major al Armatei are, de obicei, un mandat de patru ani.

Nominalizat de Biden, dat afară de administrația Trump

George a fost nominalizat pentru această funcție de președintele Joe Biden și confirmat de Senat în 2023, ceea ce înseamnă că, în mod normal, ar fi deținut funcția până în 2027.

Actualul adjunct al șefului de stat major al armatei, generalul Christopher LaNeve, care a fost anterior asistentul militar al lui Hegseth, va fi probabil luat în considerare ca înlocuitor. Anterior, el a ocupat funcția de general comandant al Diviziei 82 Aeropurtate a armatei din 2022 până în 2023.

Academia Militară a SUA de la West Point a postat joi pe rețelele de socializare fotografii cu George, spunând că acesta „a împărtășit îndrumări bazate pe experiență cadeților care se pregătesc să conducă” în timpul unei vizite.

Conform biografiei sale de pe site-ul Armatei, George a primit gradul de ofițer de infanterie de la West Point în 1988 și a fost dislocat în timpul Operațiunii Scutul Desertului, Furtună în Desert, Operațiunii Libertate Irakiană și Operațiunii Libertate Durabilă. Înainte de a ocupa funcția de șef de stat major al Armatei, a fost adjunct al șefului de stat major al Armatei între 2022 și 2023.

Hegseth a concediat zeci de ofițeri militari superiori

Hegseth a concediat zeci de ofițeri militari superiori, inclusiv pe șeful Statului Major Interarme, generalul CQ Brown , șeful Operațiunilor Navale, amiralul Lisa Franchetti, adjunctul șefului de Stat Major al Forțelor Aeriene, generalul James Slife, și șeful Agenției de Informații a Apărării, generalul-locotenent Jeffrey Kruse .

Demiterea generalului Randy George vine după ce Hegseth a postat pe contul X ridicarea suspendării echipajului aeronautic care a survolat casa lui Kid Rock din Nashville weekendul trecut.

După ce Armata a anunțat suspendarea aviatorilor implicați și o revizuire administrativă, Hegseth a trecut peste decizia Armatei, scriind pe contul său personal X: „Fără pedeapsă. Fără anchetă. Continuați, patrioților”.

Decizia lui Hegseth de a-i cere lui George să plece nu a avut legătură cu incidentul cu elicopterul, a declarat una dintre surse.