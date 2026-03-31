Prima pagină » Știrile zilei » Pete Hegseth critică forțele navale britanice la scurt timp după anunțul vizitei Regelui Charles în SUA

Secretarul Apărării din Statele Unite, Pete Hegseth, a lansat critici la adresa forțelor navale ale Regatului Unit, sugerând că Londra ar trebui să joace un rol mai activ în deblocarea Strâmtorii Ormuz. Comentariile oficialului american vin la scurt timp după ce Palatul Buckingham a anunțat că Regele Charles va vizita Statele Unite.
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
31 mart. 2026, 16:42, Știri externe

„Cred că președintele a fost clar în această dimineață în postarea sa de pe Truth Social, că există țări din întreaga lume care ar trebui să fie pregătite să intensifice și ele acțiunile pe această cale navigabilă critică”, a declarat marți Hegseth despre Strâmtoarea Ormuz, potrivit Sky News

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați de la SUA, avem destul, și Numărul 2, găsiți puțin curaj, mergeți în Strâmtoare și pur și simplu luați-l. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea e trecută. Mergeți să vă luați propriul petrol!”, a transmis anterior Trump.

Oficialul american a făcut o remarcă directă la adresa Marii Britanii, spunând: „Din câte știam, ar fi trebuit să existe o mare și temută Marină Regală, care să fie pregătită să acționeze în astfel de situații”.

Secretarul a adăugat că Strâmtoarea Hormuz este o cale navigabilă internațională, utilizată mai intens de alte state decât de SUA, sugerând că acestea ar trebui să contribuie mai mult la deblocare.

„Aceasta este o cale navigabilă internațională pe care o folosim mai puțin decât majoritatea, de fapt, dramatic mai puțin decât majoritatea. Nu este vorba doar de problemele Americii pentru viitor, chiar dacă am făcut partea cea mai grea de pregătiri pentru a ne asigura că strâmtoarea va fi deschisă”, mai spune Hegseth. 

Comentariile oficialului american vin la scurt timp după ce Palatul Buckingham a anunțat că Regele Charles va vizita Statele Unite pentru a „celebra legăturile istorice și relația bilaterală modernă dintre Regatul Unit și Statele Unite, marcând cea de-a 250-a aniversare a Independenței Americii”. 

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Două hectare de teren cedate gratis lângă Iași unei asociații sportive private. Primăria locală își asumă, în plus, să finanțeze beneficiarul
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor