Pete Hegseth critică forțele navale britanice la scurt timp după anunțul vizitei Regelui Charles în SUA

„Cred că președintele a fost clar în această dimineață în postarea sa de pe Truth Social, că există țări din întreaga lume care ar trebui să fie pregătite să intensifice și ele acțiunile pe această cale navigabilă critică”, a declarat marți Hegseth despre Strâmtoarea Ormuz, potrivit Sky News.

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați de la SUA, avem destul, și Numărul 2, găsiți puțin curaj, mergeți în Strâmtoare și pur și simplu luați-l. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea e trecută. Mergeți să vă luați propriul petrol!”, a transmis anterior Trump.

Oficialul american a făcut o remarcă directă la adresa Marii Britanii, spunând: „Din câte știam, ar fi trebuit să existe o mare și temută Marină Regală, care să fie pregătită să acționeze în astfel de situații”.

Secretarul a adăugat că Strâmtoarea Hormuz este o cale navigabilă internațională, utilizată mai intens de alte state decât de SUA, sugerând că acestea ar trebui să contribuie mai mult la deblocare.

„Aceasta este o cale navigabilă internațională pe care o folosim mai puțin decât majoritatea, de fapt, dramatic mai puțin decât majoritatea. Nu este vorba doar de problemele Americii pentru viitor, chiar dacă am făcut partea cea mai grea de pregătiri pentru a ne asigura că strâmtoarea va fi deschisă”, mai spune Hegseth.

Comentariile oficialului american vin la scurt timp după ce Palatul Buckingham a anunțat că Regele Charles va vizita Statele Unite pentru a „celebra legăturile istorice și relația bilaterală modernă dintre Regatul Unit și Statele Unite, marcând cea de-a 250-a aniversare a Independenței Americii”.