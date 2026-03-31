Regele Charles va vizita Statele Unite la finalul lunii aprilie

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla vor merge în Statele Unite, cu scopul de a consolida relațiile istorice și cooperarea bilaterală dintre Regatul Unit și SUA.

„La recomandarea Guvernului Majestății Sale și la invitația Președintelui Statelor Unite, Regele și Regina vor efectua o vizită de stat în Statele Unite ale Americii. Programul Majestăților Lor va celebra legăturile istorice și relația bilaterală modernă dintre Regatul Unit și Statele Unite, marcând cea de-a 250-a aniversare a Independenței Americii”, se arată în comunicatul emis de Palatul Buckingham, citat de BBC.

Anunțul oficial a fost întârziat pe fondul tensiunilor politice generate de conflictul din Iran, în contextul în care președintele Donald Trump a criticat recent Regatul Unit și alte state pentru poziția lor față de război.

Președintele american a lansat atacuri la adresa premierului Keir Starmer, susținând că „nu este un Winston Churchill”. Liderul de la Washington a mai fost criticat de britanici și pentru comentariile sale privind implicarea Regatul Unit în Războiul din Afganistan, după ce a declarat că aliații Statelor Unite „au stat puțin mai în spate”.

Mai mulți parlamentari s-au opus vizitei. Liderul liberali democrați, Ed Davey, a declarat că „o astfel de onoare nu ar trebui acordată cuiva care insultă și subminează în mod repetat țara noastră”.

În plus, potrivit unui sondaj de opinie realizat de YouGov, 49% dintre respondenți au susținut că vizita nu ar trebui să aibă loc, în timp ce 33% o susțin.