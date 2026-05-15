Regele Charles a urcat la pupitrul de DJ alături de Idris Elba la o petrecere regală spectaculoasă

Fundația, cunoscută anterior sub numele de The Prince’s Trust, a fost creată de Charles în 1976, folosind banii primiți la plecarea din Marina Regală britanică, scrie Euronews. Charles a fondat organizația în timpul unei perioade dificile pentru Marea Britanie The King’s Trust a apărut într-o perioadă de criză economică și șomaj ridicat în Marea Britanie. Organizația a fost creată pentru a ajuta tinerii fără locuri de muncă, elevii aflați în risc de excluziune și persoanele care voiau să își deschidă mici afaceri.

În ultimele cinci decenii, fundația s-a extins la nivel internațional și are acum organizații afiliate în state precum Australia, Canada și Noua Zeelandă. Potrivit reprezentanților fundației, milioane de tineri au beneficiat de programe de educație, mentorat și integrare profesională.

Idris Elba, printre invitații speciali ai serii

Actorul britanic Idris Elba, unul dintre ambasadorii fundației, a participat la eveniment și a urcat pe scenă alături de rege. Momentul în care Charles, Elba și DJ-ul Christian St Louis au împărțit pupitrul de DJ a atras atenția presei britanice și a invitaților prezenți la recepția regală. La eveniment au participat foști beneficiari ai programelor The King’s Trust, voluntari, angajați și parteneri ai organizației. Mulți dintre invitați și-au lansat propriile afaceri după ce au primit sprijin financiar sau mentorat prin fundație.

Regele Charles, implicat direct în proiectele pentru tineri

Deși membrii familiei regale britanice susțin frecvent organizații caritabile, observatorii Casei Regale spun că Charles s-a implicat mult mai direct decât alți membri ai monarhiei în proiecte dedicate tinerilor și ocupării forței de muncă. Încă din anii ’70, actualul rege a vizitat constant proiecte locale și s-a întâlnit personal cu participanții la programele fundației. Evenimentul organizat la Buckingham Palace a evidențiat transformarea unei mici inițiative britanice într-o rețea internațională care promovează educația, încrederea și antreprenoriatul în rândul tinerilor aflați în dificultate.