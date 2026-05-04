Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil. Anunțul oficial de la Palatul Buckingham

Prințesa Eugenie a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, confirmarea venind atât printr-o postare pe Instagram, cât și printr-un comunicat oficial emis de Palatul Buckingham.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 18:10, Știri externe

Fiica Prințului Andrew și a Sarei Ferguson a transmis mesajul „Baby Brooksbank due 2026!”, alături de o fotografie în care cei doi fii ai săi, August și Ernest, țin o ecografie, scrie Sky News.

Potrivit Palatului Buckingham, Eugenie și soțul său, Jack Brooksbank, sunt „foarte încântați” de extinderea familiei, iar cei doi copii ai cuplului „așteaptă cu nerăbdare venirea unui nou frate sau soră”. Nașterea este estimată pentru vara anului 2026.

Reacția Familiei Regale

Comunicatul oficial precizează că Regele Charles al III-lea a fost informat și s-a declarat „încântat” de veste. Noul copil va deveni al 15-lea strănepot al regretatei Regine Elisabeta a II-a și va ocupa locul 15 în ordinea de succesiune la tron.

Evenimentul marchează o perioadă de bucurie pentru familie, în contrast cu controversele recente legate de tatăl prințesei. În prezent, familia regală încearcă să mențină o imagine de stabilitate, iar anunțul este perceput drept un moment pozitiv.

Controverse recente

Vestea vine într-un context delicat, după scandalurile în care a fost implicat Prințul Andrew, legate de relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein. Deși Andrew neagă orice acuzație, reputația sa a avut de suferit, iar în trecut i-au fost retrase titlurile regale oficiale.

În acest climat tensionat, anunțul sarcinii poate fi interpretat și ca un gest de susținere pentru Eugenie, care, alături de sora sa, Prințesa Beatrice, a fost recent în centrul atenției publice. Cele două au lipsit de la tradiționala reuniune de Paște, cu acordul regelui.

Eugenie și Jack Brooksbank s-au căsătorit în 2018 la Castelul Windsor și au deja doi copii: August (5 ani) și Ernest (2 ani). Noul copil nu va purta titulatura de „Alteță Regală” (HRH), conform regulilor actuale ale monarhiei britanice.

