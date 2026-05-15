Toți pasagerii evacuați în Olanda de pe nava de croazieră afectată de hantavirus au avut rezultate negative la testare

Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu a declarat că toți pasagerii evacuați în Olanda au fost testați negativ pentru varianta periculoasă a hantavirusului, a raportat postul de televiziune olandez NOS, citat de Anadolu.

Grupul de 26 de pasageri a aterizat marți la Eindhoven, în cadrul unei operațiuni de evacuare, deoarece nava MV Hondius naviga sub pavilion olandez.

Olanda a organizat trei zboruri, iar primul, care a sosit duminică, a transportat 26 de pasageri de pe nava Hondius. Opt persoane cu cetățenie olandeză se aflau la bordul acelui zbor.

Hantavirusul este o boală rară, transmisă de obicei prin rozătoare infectate sau prin excrementele acestora, deși tulpina responsabilă de actualul focar se poate răspândi și între oameni.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a clasificat epidemia ca fiind o situație de urgență de nivel 3, cel mai scăzut nivel de activare a stării de urgență al agenției.

Epidemia, care implică tulpina Andes a hantavirusului, a dus la cinci cazuri confirmate, inclusiv trei decese, potrivit oficialilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).