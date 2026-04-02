Doi disidenți iranieni sunt în pericol de execuție după un proces „extrem de nedrept”, avertizează organizațiile pentru drepturile omului

Doi disidenți politici iranieni, Vahid Bani Amerian (34 de ani) și Abolhassan Montazer (68 de ani), riscă o execuție iminentă, în condițiile în care organizațiile pentru drepturile omului avertizează că nu există informații despre locul în care sunt deținuți și că timpul pentru salvarea lor este limitat, potrivit independent.co.uk.

Potrivit Amnesty International și Iran Human Rights, cei doi au fost condamnați în urma unui proces „extrem de nedrept”, în care ar fi fost folosite mărturisiri obținute prin tortură.

„Execuții arbitrare și secrete” (Amnesty International)

Cazul lor vine pe fondul unui val recent de execuții în Iran.

Săptămâna aceasta, cel puțin patru disidenți au fost spânzurați în ceea ce Amnesty descrie drept „execuții arbitrare și secrete”.

În plus, un adolescent, Amirhossein Hatami, a fost executat după ce a participat la protestele din ianuarie.

Alte patru persoane condamnate în dosare similare ar urma să fie executate în zilele următoare, potrivit unor oficiali ai procuraturii.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că transferul recent al unor deținuți în locații necunoscute precede, de regulă, execuțiile — scenariu care ar putea fi repetat și în cazul lui Amerian și Montazer.

Acuzații de tortură și procese sumare

Potrivit ONG-urilor, cel puțin 11 persoane condamnate în acest caz au fost supuse la tortură și rele tratamente, inclusiv bătăi, biciuiri, izolare prelungită și amenințări cu moartea.

Procesele ar fi durat doar câteva ore și s-ar fi bazat pe „mărturisiri” obținute sub constrângere, fără respectarea standardelor internaționale de justiție.

Cei doi disidenți, alături de alți inculpați, au fost condamnați la moarte în octombrie 2024 de un tribunal revoluționar din Teheran, fiind acuzați de „rebeliune armată împotriva statului” și presupuse legături cu un grup de opoziție interzis. Ei au negat constant acuzațiile.

Apeluri internaționale urgente

National Council of Resistance of Iran a cerut intervenția urgentă a United Nations și a altor instituții internaționale pentru a preveni execuțiile și pentru a clarifica situația deținuților politici.

Contextul este unul alarmant: potrivit Iran Human Rights, Iranul a înregistrat în 2025 cel mai mare număr de execuții din ultimele trei decenii, cu peste 1.000 de persoane executate doar în primele nouă luni ale anului.

În paralel, represiunea protestelor a dus la mii de victime, organizațiile pentru drepturile omului estimând că peste 5.000 de persoane au fost ucise, iar unele surse indică un bilanț posibil mult mai ridicat.

În acest context, soarta lui Vahid Bani Amerian și Abolhassan Montazer devine un nou test pentru reacția comunității internaționale în fața escaladării represiunii din Iran.