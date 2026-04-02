Prima pagină » Știri externe » Opt țări cu populație majoritar musulmană „condamnă ferm” noua lege a pedepsei cu moartea adoptată de Israel

Legea pedepsei cu moartea pentru palestinieni, adoptată recent de parlamentul din Israel, a stârnit un val de condamnări din partea statelor musulmane, a liderilor europeni și a organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.
Andrei Rachieru
02 apr. 2026, 16:25, Știri externe

Opt țări cu populație majoritar musulmană au denunțat ferm actul normativ, calificându-l drept discriminatoriu și periculos pentru stabilitatea regională, scrie SkyNews.

Pakistan, Turcia, Egipt, Indonezia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au transmis, într-o declarație comună, că există o „nevoie urgentă de a se abține de la măsuri” care pot inflama și mai mult tensiunile din teren. Legea pedepsei cu moartea pentru palestinieni vizează în special populația din Cisiordania ocupată.

Actul legislativ, adoptat luni de Knesset, îndeplinește un angajament al aliaților de extremă dreapta ai premierului Benjamin Netanyahu. Noua lege impune pedeapsa capitală ca sentință implicită pentru palestinienii condamnați de tribunalele militare pentru uciderea israelienilor, cu excepții limitate. Execuțiile ar urma să fie aplicate în termen de 90 de zile de la pronunțarea sentinței.

Deși legea permite teoretic și instanțelor civile israeliene să aplice pedeapsa cu moartea cetățenilor israelieni condamnați pentru fapte similare, criticii avertizează că, în practică, legea pedepsei cu moartea pentru palestinieni va afecta exclusiv populația palestiniană, judecată aproape exclusiv de tribunale militare.

Legea pedepsei cu moartea pentru palestinieni, criticată de lideri și instituții internaționale

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat că legislația reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o tentativă eșuată de intimidare a palestinienilor. În Cisiordania au avut loc proteste, marșuri și manifestații pașnice.

State europene precum Regatul Unit, Germania, Franța și Italia au calificat măsura drept „de facto discriminatorie”, avertizând că Israelul riscă să își submineze angajamentele față de principiile democratice. Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a subliniat că pedeapsa cu moartea este „inumană și lipsită de efect de descurajare”.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a descris legea drept „un nou pas spre apartheid”, cerând comunității internaționale să nu rămână pasivă.

Organizațiile pentru drepturile omului, ONU și numeroși critici israelieni și palestinieni susțin că legea pedepsei cu moartea pentru palestinieni este rasistă, draconică și nu va reduce violența.

Guvernul taliban din Afganistan a catalogat legislația drept o „continuare a opresiunii”, cerând intervenții internaționale urgente.

