Prima pagină » Știri externe » Macron spune că este nerealistă deschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță

Macron spune că este nerealistă deschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi că ar fi nerealist să fie lansată o operațiune militară pentru a forța redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat aliații SUA să lucreze pentru redeschiderea acesteia.
Macron spune că este nerealistă deschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Andrei Rachieru
02 apr. 2026, 14:08, Știri externe

„Unii susțin ideea eliberării Strâmtorii Ormuz prin forță, printr-o operațiune militară, o poziție exprimată uneori de Statele Unite, deși aceasta a variat”, le-a spus Macron reporterilor în timpul unei vizite în Coreea de Sud, scrie Reuters.

„Aceasta nu a fost niciodată opțiunea pe care am susținut-o, deoarece este nerealistă”, a adăugat el.

„Ar dura o veșnicie și i-ar expune pe toți cei care tranzitează strâmtoarea la riscuri din partea Gardienilor Revoluției, dar și la rachete balistice”, a spus Macron.

