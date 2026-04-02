Macron spune că este nerealistă deschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță

„Unii susțin ideea eliberării Strâmtorii Ormuz prin forță, printr-o operațiune militară, o poziție exprimată uneori de Statele Unite, deși aceasta a variat”, le-a spus Macron reporterilor în timpul unei vizite în Coreea de Sud, scrie Reuters.

„Aceasta nu a fost niciodată opțiunea pe care am susținut-o, deoarece este nerealistă”, a adăugat el.

„Ar dura o veșnicie și i-ar expune pe toți cei care tranzitează strâmtoarea la riscuri din partea Gardienilor Revoluției, dar și la rachete balistice”, a spus Macron.