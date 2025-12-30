Șase români cu spirit de inițiativă au ocupat abuziv subsolul unui bloc din Milano și au amenajat un cazino clandestin

Șase bărbați români au fost arestați de polițiștii italieni în urma unei razii ample în clădiri de la periferia orașului Milano, relatează ilgiorno.it.

În timpul verificărilor, agenții italieni au descoperit un cazino clandestin amenajat la subsolul uneia dintre clădirile verificate.

Descinderile carabinierilor i-au găsit pe români jucând cărți și zaruri și pregătindu-se să deschidă o sticlă de șampanie ce fusese ținută la rece.

Asupra lor au fost găsiți 3.220 de euro, sumă care a fost confiscată, iar cei șase sunt cercetați pentru jocuri de noroc ilegale.

Totodată, carabinierii au demontat cinci contoare de gaz, dintre care două erau activate ilegal de cei șase români.

19.000 de euro amendă la o singură razie

Verificările au vizat și unitățile comerciale din zonă: două localuri au fost închise pentru lipsa documentului de evaluare a riscurilor, folosirea de muncitori fără forme legale și instalarea de sisteme de supraveghere neautorizate.

În total, au fost aplicate 36 de sancțiuni, în valoare de 18.912 euro.

Două tone jumate de deșeuri

Operatorii serviciului de salubritate Amsa au ridicat din spațiile comune 18 saltele, două frigidere, patru mașini de spălat, cinci canapele și o butelie de gaz, alături de alte obiecte și mobilier abandonat.

Cantitatea totală de deșeuri eliminate a depășit două tone și jumătate.

„Rezultatele obținute prin operațiunea de astăzi”, a comentat prefectul Claudio Sgaraglia, „confirmă încă o dată eficiența strategiilor puse în aplicare și angajamentul instituțiilor de a garanta o mai mare siguranță, de a îmbunătăți aspectul urban și de a asigura folosirea pașnică și ordonată a spațiilor urbane periferice”, a spus prefectul Claudio Sgaraglia, care a salutat rezultatele intervenției.