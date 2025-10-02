Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că în perioada 2-4 octombrie sunt anunţate manifestări de protest şi grevă la nivel naţional în principalele oraşe italiene, în special la Roma, Milano şi Napoli.

Ca urmare, circulaţia rutieră şi transportul public, inclusiv cel feroviar, vor fi perturbate, fiind posibile întârzieri, modificări de program, sau chiar anulări ale curselor mijloacelor de transport în comun.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele aglomerate şi în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale. Totodată, MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor al Italiei. Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Italia.