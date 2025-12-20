O femeie paralizată parțial devine prima persoană în scaun cu rotile care pleacă în spațiu

O ingineră din Germania a decolat sâmbătă într-o călătorie cu racheta, alături de alți cinci pasageri. Ei au zburat în spațiu și au contemplat Pământul de sus.

Grav rănită într-un accident de bicicletă în urmă cu șapte ani, Michaela Benthaus a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a participat la un zbor în spațiu, potrivit AP. Racheta companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos a decolat din vestul Texasului. La bord s-a mai aflat un director executiv SpaceX, în prezent pensionar, care a sponsorizat și călătoria inginerei. Prețurile biletelor lor nu au fost divulgate.

Zborul de 10 minute în spațiu a decurs fără probleme. Racheta a avut nevoie doar de ajustări minore pentru a permite călătoria inginerei. Asta deoarece capsula autonomă New Shepard a fost proiectată având în vedere accesibilitatea, „făcând-o mai accesibilă unei game mai largi de persoane decât zborurile spațiale tradiționale”, a declarat Jake Mills de la Blue Origin.

Printre foștii turiști spațiali ai Blue Origin au mai fost persoane cu probleme de mobilitate, cu deficiențe de vedere sau auz, precum și un cuplu în vârstă de 90 de ani.

Femeia a exersat procedurile

Pentru Benthaus, Blue Origin a adăugat o platformă de transfer, astfel încât aceasta să se poată deplasa între trapa capsulei și scaunul ei. De asemenea, un covor special a fost plasat în deșertul în care a avut loc recuperarea turiștilor spațiali, astfel încât să se permită deplasarea căruciorului.

Femeia a exersat toate procedurile înainte de zbor, participând inclusiv la proiectarea echipamentelor.

O viață palpitantă

Benthaus, în vârstă de 33 de ani, nu este la prima aventură inedită. Fiind parte a programului de stagiari absolvenți al Agenției Spațiale Europene din Olanda, ea a experimentat momente de imponderabilitate în timpul unui zbor cu avionul de la Houston în 2022. Doi ani mai târziu, Benthaus a participat la o misiune spațială simulată de două săptămâni în Polonia.

„Nu m-am gândit niciodată că a merge într-un zbor spațial ar fi o opțiune reală pentru mine (…) nu există persoane cu dizabilități care să zboare în spațiu”, spunea în trecut Michaela Benthaus.

Când Koenigsmann a abordat-o anul trecut și i-a prezentat propunerea de a zbura pe Blue Origin, Benthaus a crezut că este o neînțelegere. După ce s-a lămurit, ea a acceptat imediat.

După călătoria de sâmbătă, lista călătorilor spațiali ai Blue Origin a ajuns la 86 de nume.

Bezos, fondatorul miliardar al Amazon, a creat Blue Origin în 2000 și a lansat primul său zbor spațial de pasageri în 2021. De atunci, compania a livrat nave spațiale pe orbită din Cape Canaveral, Florida, folosind racheta New Glenn. În prezent, compania lucrează la proiectul privitor la trimiterea de module pe Lună.