Blue Origin a lansat sateliți către Marte în cadrul unei misiuni istorice

Lansarea a fost amânată cu patru zile din cauza vremii nefavorabile. Joi, aceasta a suferit încă două întârzieri.

La bord se aflau doi sateliți identici pentru Marte, numiți Escapade. Ei se îndreaptă acum către Planeta Roșie și urmează să ajungă acolo în 2027.

Marele succes al companiei a fost recuperarea propulsorului reutilizabil din prima etapă a rachetei. Aceasta este o evoluție importantă în cursa spațială cu SpaceX, potrivit SkyNews.

Este doar al doilea zbor pentru acest tip de rachetă, aparținând companiei lui Jeff Bezos, magnatul Amazon.

Racheta s-a îndreptat spre Atlantic, unde s-a divizat în două trepte.

Zborul inaugural din ianuarie a dus un prototip de satelit pe orbită. Însă nu a reușit să aterizeze treapta de propulsie.

Recuperarea etapei de propulsie este esențială pentru reciclare și reducerea costurilor. SpaceX a reușit deja această performanță cu rachete similare. Blue Origin a reușit asta doar cu modele mai mici. Dacă dorește misiuni științifice constante pentru NASA, acesta este un pas important.

Racheta, numită după astronautul american John Glenn, cântărește aproximativ cât 20 de camioane. Ea poate transporta în spațiu o încărcătură de 45 de tone metrice.

Cu o înălțime de 98 m și o lățime de 7 m, racheta este mai mare decât majoritatea rachetelor. Totuși, nu este la fel de mare ca Starship de la SpaceX sau Saturn V, care a trimis oameni pe Lună.

Între timp, misiunea Escapade a NASA cuprinde două nave spațiale identice, numite Blue și Gold. Sondele vor studia modul în care vântul solar interacționează cu mediul magnetic al lui Marte. Ele vor analiza și cum acest fenomen afectează scurgerea atmosferei planetei.