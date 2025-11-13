Dârele negre de pe Marte își dezvăluie secretul după 50 de ani

O nouă analiză a datelor colectate în timp de vehiculele spațiale care monitorizează Marte arată că majoritatea celor două milioane de „dâre de pantă” întunecate de pe Marte se formează prin procese sezoniere de praf antrenat de vânt, și nu prin impacturi seismice, potrivit LiveScience.

Oamenii de știință au dezbătut originea acestor dâre timp de cincizeci de ani, presupunând inițial că sunt rezultatul topirii gheții sau al alunecărilor de teren declanșate de meteoriți, însă cercetările recente arată că aproape toate dârele noi apar fără implicarea apei sau a unor perturbări seismice majore.

Dinamica prafului pus în mișcare de vânt

Cel mai recent studiu a analizat aproximativ 2,1 milioane de dâre înregistrate între 2006 și 2024, concluzionând că vânturile sezoniere suficient de puternice pentru a mobiliza praful sunt responsabile pentru declanșarea majorității alunecărilor.

Cercetătorii au descoperit că doar o fracțiune infimă dintre dâre (mai puțin de 0,1%) sunt asociate cu impacturi de meteoriți sau cu cutremure marțiene, răsturnând ipotezele anterioare despre importanța lor globală.

Cinci zone-cheie și o formare greu de observat

Dârele se concentrează în cinci regiuni principale în care vitezele vântului depășesc frecvent pragurile de deplasare a prafului, permițând unor mici instabilități de suprafață să se transforme în alunecări extinse pe versanți abrupți.

Aceste evenimente au loc, cel mai probabil, la răsărit și apus, ceea ce explică de ce au fost observate atât de rar în mod direct, în ciuda deceniilor de monitorizare orbitală avansată.

Un motor planetar al prafului

Cu aproximativ 80.000 de noi dâre formate în fiecare an, fenomenul poate reprezenta cel mai important contributor singular la praful atmosferic marțian, influențând ciclurile meteorologice și viitoarele explorări umane.