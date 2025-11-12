NASA amână o lansare spațială din cauza celei mai puternice furtuni solare ale ultimelor două decenii, care va lovi Marea Britanie

British Geological Survey (BGS) și-a actualizat prognoza și a declarat că furtuna a afectat deja comunicațiile și navigația prin satelit, scrie SkyNews.

Aceasta a afirmat că furtuna ar putea alimenta o altă furtună, devenind o „furtună canibală”, una dintre cele mai mari din ultimii 20 de ani.

Furtuna va lovi miercuri Marea Britanie.

Blue Origin – compania de tehnologie spațială fondată de șeful Amazon, Jeff Bezos – urma să lanseze miercuri racheta New Glenn.

Misiunea urma să ducă în cosmos două nave spațiale NASA destinate planetei Marte, numite ESCAPADE.

Anunțând amânarea pe Twitter, Blue Origin a declarat: „New Glenn este gata de lansare.

Cu toate acestea, din cauza activității solare foarte intense și a efectelor sale potențiale asupra navei spațiale ESCAPADE, NASA amână lansarea până când condițiile meteorologice spațiale se vor îmbunătăți.

În prezent, evaluăm oportunitățile de a stabili următoarea fereastră de lansare pe baza prognozei meteorologice spațiale și a disponibilității razei de acțiune.”

Efectele furtunii solare nu se limitează doar la baza de lansare Cape Canaveral din Florida.

Se așteaptă ca aceasta să aducă mai târziu și un spectacol orbitor de aurore boreale în Marea Britanie.

Furtunile solare au implicații grave asupra infrastructurii energetice și navigației. Acestea sunt incluse în Registrul național al riscurilor din Marea Britanie ca pericol principal.

Acestea sunt cauzate de o explozie de particule, energie, câmpuri magnetice și materiale aruncate în spațiu de soare. Pot perturba câmpul magnetic al Pământului, potrivit NASA.

Ultimul eveniment a creat deja cel mai mare câmp geoelectric la nivelul solului de la începutul înregistrărilor BGS.

BGS înregistrează date în timp real despre condițiile geomagnetice, care stau la baza serviciului național de prognoză.

Datele noastre sugerează că acest eveniment ar putea fi una dintre cele mai mari furtuni pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani”.