Pământul, „victimă” a unei furtuni solare „severe” care produce interferențe în sistemele GPS, internet și de navigație prin satelit

Deși le numim furtuni solare, din punct de vedere științific este mai corect să le numim furtuni geomagnetice. Ele apar atunci când particulele expulzate de Soare lovesc câmpul electromagnetic al Pământului. Conform NASA, în ultimele zile s-au produs trei ejecții de material solar care au dat naștere acestor furtuni. Aceste perturbări ale câmpului magnetic terestru durează de la câteva ore până la câteva zile, explică Institutul Geografic Național (IGN) din Spania.

În realitate, Soarele emite continuu particule, într-un fenomen cunoscut drept „vânt solar”. În mod obișnuit însă, aceste particule nu ajung să pătrundă în atmosfera terestră, deoarece sunt deviate de magnetosfera Pământului.

Totuși, uneori aceste ejecții de masă coronală sunt suficient de intense pentru a deforma magnetosfera terestră și a provoca astfel de furtuni geomagnetice. Furtunile afectează simultan întregul glob și, în funcție de viteza vântului solar expulzat violent, pot apărea la una sau mai multe zile după ce fenomenul se produce pe Soare, potrivit IGN.

Alertă: trei ejecții de masă coronală în același timp

Între 11 și 12 noiembrie a avut loc un episod de vreme spațială neobișnuit de intens. Pe 11 noiembrie, Soarele a emis o fulgurație solară de clasă X5.1 — una dintre cele mai puternice din ultimii ani — însoțită de o ejecție de masă coronală (CME), un uriaș nor de plasmă aruncat în spațiu.

Problema este că această CME s-a adăugat altor două ejecții anterioare, generate pe 7 și 9 noiembrie, care au ajuns pe Pământ pe 11 noiembrie. Din cauza acestei suprapuneri de ejecții, furtuna actuală a fost monitorizată cu o atenție deosebită.

Nivelurile de alertă stabilite de Centrul American de Predicție a Vremii Spațiale variază de la „G1” (minor) la „G5” (extrem). Această furtună geomagnetică a atins miercuri nivelul „G4” (sever). Potrivit instituției, furtuna va slăbi vineri, iar efectele ei vor dispărea complet sâmbătă.

Un astfel de fenomen poate provoca probleme în rețeaua electrică — mai ales în controlul tensiunii și al sistemelor de protecție — precum și în navigația GPS, care poate deveni afectată sau chiar inoperabilă timp de câteva ore. Teoretic, pot apărea și efecte asupra navelor spațiale și asupra radio-comunicațiilor în frecvențe înalte. Pe de altă parte — partea „frumoasă” — cresc șansele de a vedea aurore boreale.

Până vineri pot apărea în continuare interferențe punctuale în sistemele de navigație prin satelit, cu pierderi ușoare de precizie în aplicațiile bazate pe GPS și GNSS. Potrivit ministerului, ar putea exista și perturbări foarte limitate ale comunicațiilor radio pe unde scurte sau frecvențe înalte. Totuși, rețelele obișnuite de telefonie mobilă, internet sau radio FM nu ar trebui să fie afectate în mod semnificativ.

Aurore boreale la latitudini joase

Totuși, au fost observate aurore boreale. Acesta este unul dintre efectele spectaculoase ale furtunilor solare. Aurorele se produc atunci când particulele solare încărcate electric interacționează cu straturile superioare ale atmosferei terestre, unde intră în contact cu gazele (oxigen sau azot). Tipul de gaz determină culoarea aurorei. În cazuri extreme, aceste luminile pot fi vizibile chiar și la latitudini joase, departe de poli.