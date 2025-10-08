Estonia: Soldat condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei

Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe Ivan Dmitriev, cetățean estonian și membru activ al Forțelor de Apărare, la patru ani și unsprezece luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei.

Potrivit procurorilor, între martie și mai 2025, Dmitriev a colaborat cu Aleksandr Bobkov, ofițer în cadrul Departamentului Operativ al Gărzii de Frontieră din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Acesta a transmis informații despre forțele de apărare ale Estoniei, despre viața locală din orașul Narva, situat la granița cu Rusia și despre mișcările trupelor din zonă, scrie Kyiv Independent.

Procurorul de stat Triinu Olev-Aas a declarat că Dmitriev, care se ocupa de operațiuni cu drone în cadrul armatei, reprezenta o amenințare serioasă la adresa securității naționale.

„Rusia consideră valoroase toate informațiile pe care reușește să le obțină despre Estonia. Prevenirea rapidă a crimelor împotriva statului și anchetarea celor recrutați de serviciile ruse sunt esențiale pentru apărarea națională, mai ales în contextul actual”, a spus Olev-Aas.

Potrivit autorităților, Dmitriev a fost arestat în momentul în care se pregătea să plece în Rusia pentru a se întâlni cu coordonatorul său, imediat după un exercițiu militar.

Sentința pronunțată de Tribunalul din Viru nu este încă definitivă și poate fi contestată la Curtea