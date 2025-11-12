Nicușor Dan, mesaj de mulțumire pentru Donald Trump: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”

Într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de X, Nicușor Dan a transmis mulțumiri președintelui american Donald Trump pentru mesajul său adresat poporului român și pentru reafirmarea relației dintre cele România și SUA.

„Mulțumesc @realDonaldTrump pentru cuvintele atât de amabile și puternice adresate poporului român și pentru reafirmarea forței extraordinare a relației dintre cele două națiuni ale noastre. Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”, a scris Nicușor Dan pe X.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-o conferință de presă alături de premierul maghiar Viktor Orban, că relația cu România este „foarte bună” și că „românii sunt un popor grozav”, în contextul discuțiilor despre rotația trupelor americane din țară.

„Facem unele schimbări. Este același număr total de militari, dar îi rotim. Mie îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Trump, adăugând că „relația cu România este foarte bună”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a explicat că decizia privind trupele a fost luată de Pentagon împreună cu Casa Albă.

„Vor rămâne trupe americane în România, dar vor fi schimbări în ce privește modul în care se face rotația lor”, a precizat Pete Hegseth.

Nicușor Dan: Vizita în SUA se concentrează pe economie

Președintele țării a declarat că vizita sa în Statele Unite ale Americii, programată pentru 2026, se axează pe componenta economică.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a spus Nicușor Dan pe 2 noiembrie.