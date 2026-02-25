Prima pagină » Tehnologie » Greșeala pe care o fac zilnic milioane de utilizatori când își încarcă telefonul

Greșeala pe care o fac zilnic milioane de utilizatori când își încarcă telefonul

Mulți dintre noi am crescut cu ideea că încărcările scurte ca timp ale telefonului strică bateria. Este un mit. Telefoanele moderne funcționează exact invers față de ce credeam.
Andreea Tobias
25 feb. 2026, 16:41, Știrile zilei

A rămâne fără baterie a devenit una dintre cele mai neplăcute experiențe ale vieții moderne. Telefonul nu mai este doar un mijloc de comunicare. Cu el plătim, lucrăm și ne organizăm întreaga zi.

De aceea, mulți utilizatori obișnuiesc să conecteze telefonul la priză 10-15 minute înainte de a ieși din casă. Dar este aceasta o practică sănătoasă pentru baterie?

Mitul încărcărilor scurte

Convingerea că încărcările frecvente și scurte strică bateria vine din epoca dispozitivelor vechi., conform El Economista.

Bateriile cu nichel-cadmiu sufereau într-adevăr de „efectul memorie” și trebuiau descărcate complet înainte de reîncărcare.

Telefoanele actuale folosesc baterii cu ioni de litiu. Acestea nu au efect de memorie și nu sunt afectate de încărcările parțiale.

Cum funcționează de fapt bateriile moderne

Un ciclu complet de încărcare înseamnă trecerea de la 0% la 100%. Dacă încarci telefonul de la 20% la 50%, consumi doar 30% dintr-un ciclu. Bateriile cu litiu preferă ciclurile scurte față de cele complete.

O încărcare de 15 minute poate oferi energie suficientă pentru câteva ore de utilizare. Rezultatul depinde de modelul telefonului și de tipul încărcătorului.

Ce trebuie să faci pentru a păstra bateria „sănătoasă”

Evită descărcarea completă. Este mai bine să încarci telefonul înainte să ajungă la 0%. Menținerea nivelului între 20% și 80% prelungește semnificativ durata de viață a bateriei.

Activează modul de economisire a energiei ori de câte ori este posibil. Actualizează regulat software-ul telefonului, deoarece actualizările includ optimizări pentru consum.

Nu este necesar să aștepți ca bateria să se descarce complet. Nu este necesar nici să o încarci până la 100% de fiecare dată.

Concluzia experților

Încărcarea scurtă de dimineață, înainte de a ieși din casă, nu doar că nu strică bateria, ci este chiar recomandată. Tehnologia s-a schimbat. A venit timpul să ne schimbăm și obiceiurile.

