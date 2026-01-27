După „Dry January” vine „Off February”: provocarea care îți redă controlul asupra vieții

Este vorba de o campanie numită „Off February”. Invită internauții să preia controlul asupra timpului lor liber. Obiectivul este să petreci mai puțin timp pe rețelele sociale și pe platformele online pentru a te dedica altor activități benefice pentru sănătate și viața socială, conform Tf1info.fr.

Pentru a se deconecta mai ușor, mulți internauți renunță la smartphone-uri și reiau vechile telefoane, fără internet și cu funcționalități foarte reduse.

Chiar dacă această soluție poate fi eficientă, ea rămâne totuși foarte limitată. Poate împiedica utilizatorii să aibă acces la anumite lucruri esențiale.

„Nu funcționează, rezistăm maxim cinci minute. De ce? Există o mulțime de funcții pe telefoanele noastre care au devenit indispensabile”, asigură Anicet Mbida, expert în inovare tehnologică și digitală.

„Eu îmi folosesc telefonul ca bilet în transportul public, îl folosesc pentru GPS”, adaugă expertul.

Soluțiile care funcționează cu adevărat

Pentru a face tranziția mai ușoară, recomandarea este dolosirea în continuare a smartphone-ului, dar configurat corect.

Poți, de exemplu, să instalezi o aplicație care transformă complet ecranul de start al smartphone-ului. Anumite programe permit eliminarea pictogramelor și notificărilor pentru a face loc unei simple liste de funcții ultra-minimaliste.

„Este un telefon clasic, dar totul este în alb și negru. Nu mai sunt toate pictogramele care clipesc în toate direcțiile, nu mai sunt notificările”, indică Anicet Mbida.

Soluția cu ceasul inteligent

Dacă dorești o altă tranziție, la fel de ușoară, sfatul este să îți procuri un ceas conectat, să îi scoți brățara și să îl așezi într-o cutiuță adaptată, care costă aproximativ 30 de euro.

„Odată ce am pus ceasul în această mică cutie, mă trezesc cu un mini-telefon. Este un ceas care are o cartelă SIM în interior. În mare, 70% din funcțiile pe care le folosesc pe telefonul meu le pot folosi și pe acest ceas: pot trimite mesaje, pot suna, pot chiar să-mi verific e-mailurile”, continuă jurnalistul.

Avantajul principal: rețelele sociale și jocurile pe ceasurile inteligente sunt mai puțin ergonomice, ceea ce îi determină pe utilizatori să se deconecteze mai repede.