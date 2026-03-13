De ce se încălzește telefonul la încărcare și ce riști dacă ignori problema

O parte din energia generată în timpul încărcării se disipă natural sub formă de căldură. Acest lucru este normal. Problema apare când căldura devine incomodă sau excesivă, potrivit elEconomista.

Un exces de căldură scurtează durata de viață a telefonului și a încărcătorului. În cazurile extreme, supraîncălzirea poate declanșa un incendiu.

Opt soluții pentru telefon încălzire încărcare

1. Folosește încărcătorul și cablul originale. Acestea sunt concepute special pentru tensiunea și specificațiile dispozitivului tău. Dacă nu le ai, alege mărci certificate.

2. Nu folosi telefonul în timp ce se încarcă. Sarcinile solicitante în timpul încărcării accelerează supraîncălzirea. Lasă telefonul deoparte.

3. Evită cablurile deteriorate. Caută semne de uzură, tăieturi sau conexiuni slabe. Înlocuiește imediat orice cablu deteriorat.

4. Închide aplicațiile din fundal. Aplicațiile active consumă resurse și generează căldură suplimentară chiar și când nu le folosești activ.

5. Nu acoperi telefonul în timp ce se încarcă. O pernă, o pătură sau orice obiect așezat peste telefon împiedică disiparea căldurii. Telefonul are nevoie de spațiu să „respire”.

6. Actualizează software-ul regulat. Actualizările includ îmbunătățiri de performanță și eficiență energetică.

7. Încarcă într-un loc răcoros și ventilat. Evită încărcarea la lumina directă a soarelui sau pe suprafețe care rețin căldura.

8. Scoate husa telefonului. Husele groase acționează ca un strat izolator. Dacă telefonul se supraîncălzește, încarcă-l fără husă.