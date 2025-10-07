ChatGPT poate fi acum conectat la aplicațiile de zi cu zi. Ce abilități are noul agent AI

OpenAI a dezvăluit luni noi funcționalități pentru ChatGPT, modelul principal de inteligență artificială cu 800 de milioane de utilizatori săptămânali, care este acum capabil să interacționeze cu alte aplicații de zi cu zi.

La deschiderea „Zilei Dezvoltatorilor ”, OpenAI a dezvăluit o nouă funcție, Apps SDK, care permite ChatGPT să interacționeze cu o aplicație pentru muzică, căutări imobiliare, rezervări de hoteluri sau zboruri sau chiar creare de postere. Cu toate acestea, această funcție nu este încă disponibilă în Europa.

Primii parteneri, inclusiv Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify și Zillow, au înregistrat o creștere bruscă a prețurilor acțiunilor lor luni. Alți parteneri, inclusiv Uber și AllTrails, sunt așteptați să li se alăture mai târziu în acest an.

ChatGPT permite acum utilizatorilor să configureze propria versiune a unui agent AI cu abilități de bază de utilizare a computerului, adică un model semi-autonom capabil să îndeplinească sarcini complexe din proprie inițiativă: analizarea datelor, deducerea cercetărilor suplimentare care trebuie efectuate, construirea programului pentru exploatarea acestora.