Papa Leon XIV își petrece nopțile pe smartphone: Ce aplicație îl ține treaz noaptea

Euronews scrie că un cont de Duolingo, reactivat recent după o pauză, a început să acumuleze rapid puncte în jurul orei 3:00 dimineața (ora Romei), atrăgând atenția comunității online. Profilul, denumit „Robert”, pare să facă referire la Papa Leon. Numele Robert Francis Prevost fiind cel al papei înainte de alegerea sa, pare să coincidă cu un pseudonim folosit anterior pe platforma X (@drprevost). Un utilizator i-a adresat chiar un comentariu ironic: „Sfinte Părinte, este ora 3 dimineața – ce faceți?”.

Deși Vaticanul nu a oferit o declarație oficială, John Prevost, fratele pontifului, a precizat pentru National Catholic Reporter că Papa Leon XIV obișnuiește, atunci când nu poate dormi, să își petreacă timpul pe telefon. El studiază limba germană prin Duolingo și joacă titluri populare precum Words with Friends. „Se trezește adesea înainte de șase dimineața și, dacă nu mai reușește să adoarmă, folosește telefonul pentru a învăța sau a se relaxa prin jocuri”, a explicat acesta, oferind o imagine rară asupra obiceiurilor personale ale papei.

Papa Leon XIV este recunoscut pentru abilitățile sale lingvistice, vorbind fluent engleză, spaniolă, italiană, franceză și portugheză. Studiul limbii germane pare să fie cea mai nouă adăugire la palmaresul său lingvistic. Activitatea sa online reflectă un suveran pontif conectat la realitatea digitală și dornic să folosească mijloace moderne de comunicare. El menține prezența activă a conturilor papale pe rețele precum X și Instagram, continuând tradiția deschisă de Papa Francisc.

Interesul actualului pontif pentru platforme de joc și învățare nu este ceva recent. În trecut, Papa Leon XIV a vorbit public despre preferința sa pentru Wordle. A împărtășit chiar strategii de joc în cadrul unei întâlniri virtuale cu tineri catolici din SUA.