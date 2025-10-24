Comisia Europeană acuză Meta şi TikTok de încălcarea legislaţiei digitale europene

Facebook, Instagram şi TikTok nu au oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele de pe platformele lor, iar Meta este acuzată şi de crearea unor interfeţe dificil de utilizat pentru raportarea conţinutului ilegal şi contestarea deciziilor de moderare, scrie politico.

Companiile riscă amenzi de până la 6% din veniturile globale anuale

Executivul Uniunii Europene a făcut publice vineri concluziile anchetelor privind conformitatea Meta şi TikTok cu legislaţia digitală europeană, acuzând cele trei platforme majore de multiple încălcări ale Legii privind serviciile digitale (DSA).

Referitor la accesul la date, Comisia Europeană a stabilit că Facebook şi Instagram, aparţinând Meta, nu şi-au îndeplinit obligaţiile de a oferi cercetătorilor acces la datele de pe platformele lor, încălcând astfel prevederile DSA.

Comisia a precizat că platformele Meta nu şi-au îndeplinit nici alte trei obligaţii esenţiale: împuternicirea utilizatorilor să semnaleze conţinutul ilegal, contestarea deciziilor de moderare şi crearea unor interfeţe uşor de utilizat pentru aceste scopuri.

Concluziile arată că Facebook şi Instagram nu au creat un sistem suficient de uşor de utilizat pentru a permite utilizatorilor să semnaleze conţinutul ilegal şi că, de asemenea, companiile au proiectat interfaţa în mod înşelător.

Platformele au creat, de asemenea, o interfaţă dificil de utilizat pentru a contesta deciziile de moderare a conţinutului.

TikTok este acuzată în principal că nu a oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele platformei, încălcând astfel obligaţiile prevăzute de DSA.

Întrebat despre poziţia Meta, purtătorul de cuvânt Ben Walters a declarat: „Nu suntem de acord cu orice sugestie că am încălcat DSA şi continuăm să negociem cu Comisia pe aceste teme”.

Walters a adăugat că Meta „a introdus modificări la opţiunile noastre de raportare a conţinutului, la procesul de apel şi la instrumentele de acces la date de la intrarea în vigoare a DSA şi suntem încrezători că aceste soluţii corespund cerinţelor legii în UE”.

Referitor la poziţia TikTok, purtătorul de cuvânt Paolo Ganino a declarat că firma „analizează concluziile Comisiei Europene, dar cerinţele de relaxare a măsurilor de protecţie a datelor pun DSA şi Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) în tensiune directă”.

Ganino a solicitat autorităţilor de reglementare să clarifice modul în care aceste obligaţii ar trebui conciliate „dacă nu este posibil să se respecte pe deplin ambele”.

El a subliniat că TikTok „a făcut investiţii substanţiale în partajarea datelor şi că, până în prezent, aproape 1.000 de echipe de cercetare au primit acces la date prin intermediul instrumentelor noastre de cercetare”.

Platformele au acum dreptul de a răspunde la acuzaţiile Comisiei în temeiul DSA.

În cazul în care nu reuşesc să convingă executivul UE, companiile riscă amenzi de până la 6% din veniturile globale anuale – sume care ar putea ajunge la miliarde de euro.

Măsurile fac parte din eforturile continue de aplicare a normelor digitale ale blocului european.

Meta este a doua platformă americană acuzată de încălcarea normelor: X, platforma lui Elon Musk, a fost acuzată de acest lucru cu mai bine de un an în urmă, în iulie 2024.

Temu şi AliExpress din China au fost, de asemenea, acuzate de încălcări.

Executivul UE a deschis ancheta asupra Meta în aprilie 2024 şi a extins-o în mai acelaşi an

Ancheta TikTok a început în februarie 2024 şi a fost prelungită de două ori, în aprilie şi în decembrie – secţiunea din aprilie fiind închisă după ce TikTok a acceptat să retragă produsul în cauză din Europa.

Niciuna dintre concluziile anterioare nu a dus până acum la aplicarea efectivă de amenzi.