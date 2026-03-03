Îngrijirea pielii la conservă: trendul cu sardine care face furori pe TikTok

Trendul a fost readus în atenție de Toni Bravo, o creatoare de conținut din SUA cunoscută pentru clipurile sale despre modă și frumusețe, care are aproape un milion de urmăritori pe TikTok. Într-un videoclip devenit viral, ea le-a spus direct fanilor că nu se bazează pe niciun produs-minune, ci pe… pește.

Promovat drept „botox al naturii”

„Toată lumea vrea o rutină de îngrijire a pielii până când aduc vorba despre sardine. Le vrei sau nu?”, a spus ea. „Am mâncat sardine toată viața… așa că știu puterea, frumusețea pe care o are peștele”.

Ideea că „îți mănânci rutina de îngrijire” nu este nouă. În zona de wellness, peștele gras – sardinele, somonul sau macroul – este promovat de ani de zile drept un fel de „botox al naturii”. Sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, proteine de calitate, calciu și seleniu, iar studiile arată că pot susține bariera pielii și pot reduce inflamația – factori care contribuie la un aspect mai sănătos al tenului.

„Sardine fast”, noua provocare

Pe TikTok însă, ideea s-a răspândit rapid și a fost dusă la extrem. Unii utilizatori au început să testeze așa-numita „dietă cu sardine” sau chiar „sardine fast”, adică să mănânce doar sardine pentru câteva zile, în speranța că vor slăbi, își vor regla glicemia și vor avea o piele mai curată.

„Un singur videoclip m-a convins să încerc o conservă de sardine”, a scris o utilizatoare. O altă tânără recunoaște că, după ce a descoperit trendul, s-a gândit: „O să fie și treaba mea de acum înainte”. Iar o altă utilizatoare a rezumat filosofia din spatele valului viral astfel: „Când pielea mea începe să facă erupții sau arată ternă… mănânc sardine pentru că un ten curat începe din interior.”

Experții temperează entuziasmul

Specialiștii confirmă că sardinele sunt dense nutrițional și pot face parte dintr-o dietă echilibrată, dar avertizează că nu există alimente-minune.

„Din punct de vedere nutrițional sunt excelente, dar nu sunt un aliment magic și nu funcționează pentru toată lumea”, a explicat dieteticiana Amy Goodson pentru NBC News. Ea a atras atenția că sardinele la conservă pot avea un conținut ridicat de sodiu, iar unele persoane le tolerează mai greu.

Pielea nu se schimbă peste noapte

În plus, pielea nu reacționează la un singur aliment salvator. „Nu poți să detoxifici, să resetezi hormonii sau să transformi dramatic pielea consumând un singur aliment timp de câteva zile”, spun specialiștii. „Schimbările la nivelul pielii apar în săptămâni sau luni și depind de stilul de viață în ansamblu: dietă, somn, hidratare, stres și expunere la soare”.

Omega-3, adevăratul beneficiu

Dr. William Li, medic și cercetător specializat în relația dintre alimentație și sănătate, a explicat faptul că adevăratul atu al sardinelor sunt acizii grași omega-3, în special EPA și DHA, două forme de omega-3 cunoscute pentru efectul lor antiinflamator și pentru rolul în protejarea celulelor.

„Studiile pe oameni arată că acești omega-3 reduc markerii inflamatori și protejează împotriva stresului oxidativ și a deteriorării celulare”, spune cercetătorul, adăugând că susțin și sănătatea vasculară, importantă pentru aspectul pielii.

Frumusețe la conservă

Concluzia experților este că sardinele pot fi un adaos inteligent într-o alimentație variată – în salate, pe pâine prăjită sau ca gustare rapidă, dar nu înlocuiesc o dietă echilibrată și, cu atât mai puțin, o rutină completă de îngrijire.

Internetul, însă, pare hotărât să transforme conserva de pește în simbol al unei transformări rapide de frumusețe. După cum spune o altă creatoare de conținut, Ally Renne, într-un clip viral: „Spui că vrei să strălucești anul acesta, dar nu mănânci sardine? Asta e îngrijirea pielii la conservă, oameni buni”.